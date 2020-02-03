Tarihi köprü yükseliyor! 150 metre uzunluğa ulaştı

Eylül ayında, her iki yakadaki köprü ayakları arasında bağ krişi montajı yapılmıştı. Bu kez de yapılan son çalışmalar ile tarihi köprünün her iki yakada bulunan deniz içindeki kesonları üzerine 15. blokları yerleştirildi ve köprünün ayak uzunluğu 150 metreye ulaştı.