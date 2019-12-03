+18 filmlerle olay olan Sibel Kekilli yeni filminde terörist rolünü oynayacak

"Duvara Karşı"dan sonraki pek çok teklif arasında Almanlar'dan Türk kızı rolleri, Türklerden de istemediği rol teklifleri bulunuyordu. Ama onun amacı çevireceği iki filmde de istedikleri olmadan da bir şeyleri başarabileceğini kanıtlamaktı.