18 bin yıl sonra topraktan çıkarılan yaratığın sırrı!

Dave Stanton, bu örnek üzerinde Pontus Skoglund ile birlikte çalışıyor. 18 bin yıl yaşında! Şimdiye kadar, genomunu 2X kapsama alanına dizdik. Ama kurt mu yoksa köpek mi diyemeyiz. Belki de ortak atadır? Daha fazla sıralama gerekli!