18 bin yıl sonra topraktan çıkarılan yaratığın sırrı!
1 / 10
Sibirya'da toprağın içinde bulunan canlının DNA testi sonuçları herkesi şoke etti. O aslında ne köpek ne de kurt. İşte gizemli yaratığın sırrı...
2 / 10
Yakusitan'ın kuzeydoğusundaki İngirgirka Nehri yakınlarında 2018 yazında bir toprak kütle içinde köpek yavrusuna benzeyen bir canlı bulundu.
3 / 10
Ok gibi sivri olan sütlü dişleri, kadife gibi burnuyla bulunan canlı, başta köpeğe benzetildi. 2 aydan daha az bir yaşa sahip olduğu belirlenen canlının neden öldüğü ise bilinmiyor.
4 / 10
Paleontologları heyecanlandıran keşifin ardından yapılacak tüm incelemelerin kamuoyu ile paylaşılacağı açıklanmıştı.
5 / 10
Evrimsel Genetik profesörü Love Dalén, Kendine özgü ok ucu gibi dişleriyle hırlar vaziyette bulunan canlının ilk DNA testlerinin bunun bir kurt mu yoksa bir köpek mi olduğunu ortaya çıkaramadığını söyledi.
6 / 10
Merkez, dünyanın dört bir yanından gelen bütün köpeklerin Avrupa'nın en büyük DNA bankasına sahip, ancak bu durumda ilk denemede tanımlayamadılar.
7 / 10
'Bu ilginç, ya bir köpekse? Yakutistan'daki Kuzey-Doğu Federal Üniversitesi'nin bir parçası olan Kuzey Uygulamalı Ekoloji Enstitüsü'nden Sergey Fedorov, bu çarpıcı fotoğrafları çekti.
8 / 10
Dave Stanton, bu örnek üzerinde Pontus Skoglund ile birlikte çalışıyor. 18 bin yıl yaşında! Şimdiye kadar, genomunu 2X kapsama alanına dizdik. Ama kurt mu yoksa köpek mi diyemeyiz. Belki de ortak atadır? Daha fazla sıralama gerekli!