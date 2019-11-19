Adana'da kan donduran olay! Tehdit ve şantajla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki annenin yardım çığlığı...

"İstediğim bu insanlar cezalarını çeksin" Herkesin hak ettiği cezayı almasını istediğini aktaran G.Y., "Mağdur olan benim. Eşim yakın zamanda dışarı çıkacak ve kendi hayatımızı kuracağız. Ben bu kadar çok şey yaşadım, kendi gururumu ayaklar altına alıp gittim her şeyi anlattım. Tek istediğim bu insanlar cezalarını çeksinler. Ben rahat edemiyorum. Kimse bana inanmıyor. Benim elimde delillerde var. Onlar cezalarını çektiklerinde ben rahat bir yaşam süreceğim" dedi.