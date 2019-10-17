17 Ekim SSK SGK ve Bağkur emekli maaşı intibak yasası çıktı mı? Maaşlarda intibak sonrası ne kadar zam olacak?
İntibak yasası ile ilgili gelişmeler SSK ve Bağ-Kur'lular tarafından büyük bir merakla bekleniyor. 2000 yılından önce intibak yasası çıkmıştı ve 2 milyondan fazla emekli 355 liraya varan zam almıştı. Bu bağlamda SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’ndan emekli olan kişilerin intibak için bekleyişi sürüyor. 2000 yılından sonra emekli olan SSK ve Bağ-Kur’a bağlı kişiler, intibakla birlikte 355 TL’ye kadar zam almak istiyor. Ayrıca memur emeklileri de maaşlardaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini istiyor. İntibak yasasının ne zaman çıkabileceğin henüz netlik kazanmazken, olası bir düzenlemeden 2000 yılından sonra emekli olanların faydalanacağı bildirildi. Peki emekli intibak yasası ne zaman çıkacak? Maaşlarda intibak sonrası ne kadar zam olacak?
İntibak yasası ne zaman çıkacak? Maaşlarda intibak sonrası ne kadar zam olacak gibi sorular vatandaşın gündeminde. Milyonlarca emekli Meclisten intibak yasası çıkması için bekliyor. İntibak yasası gerçekleşirse emeklilerin maaşlarına ne kadar zam alacağı merak ediliyor. Eğer meclisten intibak yasası çıkarsa emeklilerin maaşlarına belli oranlarda zam yapılacak. Yapılacak olan düzenleme her emekli vatandaşın maaşına farklı olarak yansıyacak.
Bu durumda 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lının maaşları yeniden hesaplanacak ve 50 ile 355 lira arasında bir zam alacak. Bu zamlar prim ödemeleri ve hizmet sürelerine göre değişiklik gösterecek. Yapılacak düzenleme ise yaklaşık 5 milyon emekliyi kapsayacak. Ancak şuan heyecanlı bekleyiş ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.
SSK EMEKLİLERİ GÖZÜNÜ MECLİSE ÇEVİRDİ 2000 yılından sonra emekli olanlar için intibak uzun süredir gündemde. Daha önceki süreçte Anayasa Mahkemesi intibak için adresi TBMM olarak göstermişti. İntibak yasası çıkarsa Türkiye Emekliler Deneği'nin verdiği oranlara göre, 5 milyon kadar emeklinin maaşına zam yapılacak. Yeni intibak yasasıyla emekli maaşlarına 50 TL ile 355 TL arasında zam yapılması bekleniyor.
Fark Kapanacak Memur emeklilerinin intibak talebi, Memur-Sen tarafından hükümete iletildi. İntibak konusu toplu sözleşme görüşmelerinde karara bağlanamamıştı. Bundan dolayı memur emeklileri Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısını beklemeye başladı. Eğer aradaki fark kapanırsa kamudan aynı unvanlı kadro veya görevden emekli olan kişiler arasında maaş farkı kapanmış olacak. Maaşı düşük olanlar için ise her ay ek ödeme yapılacak.
MECLİSE SUNULACAK Aylık bağlama oranlarının yükseltilmesi için Meclis açıldığında teklif sunulacak. 1999 ve 2008 yıllarındaki aylık bağlama oranlarını düşüren yasanın yeniden düzenlenmesine yönelik olan teklifler tasarı haline getirilirse, yeni bağlanan aylıklarda oluşan yaklaşık yüzde 40'lık kaybın önüne geçilecek. İntibak düzenlemesi böylece yeni emeklileri de kapsamış olacak.
İNTİBAK ZAMMI NE KADAR OLACAK? Yapılacak olan düzenleme her emekli vatandaşın maaşına farklı olarak yansıyacak. Bu durumda 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lının maaşları yeniden hesaplanacak ve 50 ile 355 lira arasında bir zam alacak. Bu zamlar prim ödemeleri ve hizmet sürelerine göre değişiklik gösterecek.
İNTİBAK TALEBİ NE? Memur emeklilerinin intibak talebi ise Memur-Sen tarafından hükümete iletildi. Taleple aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasındaki kurum farklılığı kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi hedefleniyor. Düşük maaşı olanlara aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilmesi isteniyor. Eğer bu talep hayata geçerse, aynı görevden emekli olmuş kişiler arasındaki kurum kaynaklı maaş farkı kapatılacak.
2000 YILINDAN ÖNCE İNTİBAK ZAMMI ÇIKARTILMIŞTI 2000 yılından önce emekli olan SSK'lılara intibak yasası çıkarılmış ve bu düzenleme kapsamında 2 milyondan fazla emekli 355 liraya varan zam almıştı. Hatta yapılan bazı yanlış hesaplamalar nedeniyle maaşı eksik bağlandığı tespit edilen 2 bin 500 kadar emekliye, 22 bin lirayı bulan toplu ödemeler de yapıldı. 31 Aralık 1999 tarihinde emekli olan bir vatandaş söz konusu bu haktan yararlandı.
İNTİBAK YASASI İÇİN SORU ÖNERGESİ VERİLDİ Ömer Fethi Gürer, 2000 yılı sonrasında emekli olanların mağduriyetlerinin giderilmesi için intibak yasasının ne zaman çıkarılacağına ilişkin yazılı soru önergesi metni verdi. Gürer'in önergesinin muhatabı ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay oldu.
'İşlemde' olan önergede 2008 yılında yapılan reformla emekli sandığı, SSK ve BAĞ-KUR'ın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında birleştirildiği belirtilerek, emeklilik sistemi ve ücretlendirme yöntemlerinin ise değişmediği ifade edildi. Önergede, farklı tarihlerde aynı prim günü ve aynı kazançla emekli oldukları için maaşları arasında fark olan emekliler için 2019 yılında yapılan zam aynı oranda olduğu aktarıldı.
İNTİBAK ZAMMI NEDİR? Öncelikle intibak kelimesinin ne demek olduğunu açıklayalım. İntibak Arapça kökenli olan ve uyum ve iki ölçünün birbirini tutması olarak tanımlanabilir. İntibak zammı ise, prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen, farklı emekli maaşı alan kişiler arasında eşitsizliği giderek denge sağlamak için oluşturulmuş bir uygulamadır. Emeklilik maaşlarını doğrudan etkileyen intibak zammı bu nedenle birçok emekli tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.
Sigortalıların çalıştıkları dönemlerde kanun hükümlerinin temel alınması nedeniyle emekli maaşları karma sisteme göre hesaplanmıştır. Prim kazancı ve primlerinin ödeme gün sayısı aynı olan ancak buna rağmen farklı tarihlerde emekli olanların emekli maaşları da eşit olmuyor. İşte bu durumun eşitlenmesi, düzenlenmesi için güncelleme kat sayısı ve maaş bağlama oranlarında eşitliği sağlayacak düzenlemeler İntibak Yasası ile gerçekleştirilecek.