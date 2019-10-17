17 Ekim SSK SGK ve Bağkur emekli maaşı intibak yasası çıktı mı? Maaşlarda intibak sonrası ne kadar zam olacak?

İntibak yasası ile ilgili gelişmeler SSK ve Bağ-Kur'lular tarafından büyük bir merakla bekleniyor. 2000 yılından önce intibak yasası çıkmıştı ve 2 milyondan fazla emekli 355 liraya varan zam almıştı. Bu bağlamda SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’ndan emekli olan kişilerin intibak için bekleyişi sürüyor. 2000 yılından sonra emekli olan SSK ve Bağ-Kur’a bağlı kişiler, intibakla birlikte 355 TL’ye kadar zam almak istiyor. Ayrıca memur emeklileri de maaşlardaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini istiyor. İntibak yasasının ne zaman çıkabileceğin henüz netlik kazanmazken, olası bir düzenlemeden 2000 yılından sonra emekli olanların faydalanacağı bildirildi. Peki emekli intibak yasası ne zaman çıkacak? Maaşlarda intibak sonrası ne kadar zam olacak?