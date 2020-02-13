Altın fiyatları hızla yükseliyor!
Kapalıçarşı altın fiyatları hareketliliğini sürdürüyor. 13 Şubat perşembe günü itibariyle çeyrek altın ve gram altın fiyatları belli oldu. 2020 senesine corona virüsü etkisiyle dalgalı başlayan altın bir yükselip bir düşmesi sebebiyle yatırımcısının kafasını karıştırıyor. Bugün itibariyle çeyrek altın alış 488,97 satış 500,05 gram altın alış 305,61 satış 305,84 işlem görüyor.
Haftanın dördüncü işlem günü altın fiyatları belli oldu! 13 Şubat perşembe günü itibariyle gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatları canlı olarak aktarılıyor. Kısa ve uzun vade yatırımcıların merak ettiği Kapalıçarşı altın fiyatlarına göre cumhuriyet altın 2.055,86 gram altın 305,84 liradan çeyrek altın ise 500,05 liradan işlem görüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş son dönemdeki altının inişli çıkışlı grafiğini değerlendirdi.
"Bu atmosferde altının gram fiyatı 292-297 lira bant aralığına yerleşmek isteyebilir. Bu bant aralığında yatırımcısı kesinlikle bir alım fırsatı yakalamış olacağını tahmin ediyorum. Özellikle 292-297 lira bant aralığı altının agresif yükselişleriyle birlikte 320 devamında 340 lira seviyesine kadar yükseliş trendini hala beklemeye devam ediyoruz." dedi. Peki altın inecek mi çıkacak mı? İşte yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik olmak üzere 13 Şubat diğer altın fiyatları...