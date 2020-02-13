Altın fiyatları hızla yükseliyor!

Haftanın dördüncü işlem günü altın fiyatları belli oldu! 13 Şubat perşembe günü itibariyle gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatları canlı olarak aktarılıyor. Kısa ve uzun vade yatırımcıların merak ettiği Kapalıçarşı altın fiyatlarına göre cumhuriyet altın 2.055,86 gram altın 305,84 liradan çeyrek altın ise 500,05 liradan işlem görüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş son dönemdeki altının inişli çıkışlı grafiğini değerlendirdi.