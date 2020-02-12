Altın fiyatları düşecek mi?

Çeyrek ve gram altın ne kadar? 12 Şubat altın fiyatları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Coronavirüs'ün etkileri uluslararası piyasalarda da hissedilmeye başlandı. Küresel Emtia piyasalarında altın fiyatlarında düşüş görülürken iç piyasada da altın fiyatları düştü. Peki, 12 Şubat altın fiyatları ne kadar? Haberimizden güncel altın fiyatlarını öğrenebilir ve çeyrek, gram altın fiyatlarını dakika dakika takip edebilirsiniz. İşte, çeyrek, gram ve Cumhuriyet altını fiyatları!