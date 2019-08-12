11 ülke harekete geçti! Türkiye de tehdit altında: Akdeniz'de tsunami alarmı
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Akdeniz'de geçtiğimiz günlerdeki hareketlilik gündeme bomba gibi düştü.
Pasifik Ateş Çemberi'ne kıyısı olan ülkeler sık sık bölgedeki yoğun sismik faaliyet sebebiyle oluşan tsunamilere maruz kalıyor.
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Tsunami her ne kadar Akdeniz gibi kapalı denizlere uzak bir kavram gibi görünse de 21'inci yüzyılda kayıtlara geçen 177 tsunamiden 4'ünün Akdeniz'de meydana geldiği biliniyor.
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Akdeniz'de meydana gelen 4 tsunami etki açısından zayıf olsa da çok daha büyük bir tsunaminin özellikle Türkiye, Yunanistan ve İsrail gibi Doğu Akdeniz'e kıyısı olan ülkeleri vurabileceği öngörülüyor.
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Doğu Akdeniz'de olası tsunami tehdidine karşı geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir hamle geldi.
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Akdeniz'e kıyısı olan bazı Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri açık denizde meydana gelebilecek 7 büyüklüğündeki bir depremin ortaya çıkaracağı tsunami tehdidine karşı tatbikat düzenledi.
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4 gün süren 'Mighty Waves' adlı tatbikata İsrail, ABD, Fransa ve Yunanistan orduları katıldı.
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İsrail'in Hayfa kenti açıklarında düzenlenen tatbikatın konusu, Akdeniz açıklarında meydana gelecek dev depremin ardından 15 dakikada kıyıya vuracak tsunamiydi.
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Tatbikata göre İsrail'in kuzeyinde meydana gelen deprem binlerce kişinin ölümüne yol açıyor ve alt yapıda ciddi tahribata sebep oluyor.
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Tsunami tatbikatında denizdeki yaralılara müdahale ve insani yardım transferi senaryoları gerçekleştirildi.
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4 ülkenin yanı sıra 7 ülkenin ordusunun da tatbikata gözlemci olarak katıldığı belirtildi.
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Akdeniz'de her 100 yılda bir büyük çaplı tsunami meydana geliyor.
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İsrail'in Akdeniz kıyısı ise ortalama her 250 yılda bir tsunami dalgalarının hedefi oluyor.
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İsrail Dışişleri ve Savunma Komitesi’nin Sivil Cephe Hazırlık Alt Komitesi tarfından 2016 yılında hazırlanan rapora göre İsrail'de meydana gelebilecek 7.5 büyüklüğündeki deprem yaklaşık 7 bin kişinin ölümüne ve 8 bin 600 kişinin de yaralanmasına sebep olacak.
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Avrupa ülkeleri, Akdeniz ve Bağlantılı Denizler Tsunami Erken Uyarı ve Zararlarını Azaltma Sistemi Hükümetlerarası Koordinasyon Grubu ICG/NEAMTWS'ye öncülük ediyor.
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Bu yapının parçası olan ülkelerin Girit ya da Yunanistan'da bir deprem meydana geldiği anda nüfuslarını tahliye etmek için 20 dakikadan fazla süreleri bulunuyor.
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Avrupa'da olası bir büyük depremin tsunamiye yol açabileceği bir diper nokta ise İspanya'nın Atlas Okyanusu kıyısı.
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Akdeniz havzasında İspanya'nın güneyi ve Doğu Akdeniz gibi bölgelerde sismik olarak sürekli faaliyet gözlemleniyor.
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Cantabria Üniversitesi Çevre Hidroliği Enstitüsünde görev yapan doğal afetler uzmanı Ignacia Aguirre, İspanya'nın güneyi gibi tsunamiye açık bölgelere yeterince önem verilmediğine dikkat çekiyor.
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Aguirre, İspanya'nın Huelva ve Cadiz gibi kentlerinin bu tip durumlara hazırlıklı olması ve tsunami için acil eylem planı geliştirmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.
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2004 yılında Endonezya'da meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan tsunami dalgaları 230 binden fazla kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanmıştı.