107 yaşında süt diş çıkarttı! Emine nine uzun yaşamanın formülünü açıkladı!

Biz 1 hafta saklandıktan sonra köye döndüğümüz zaman evleri yakmışlardı, 1 ev vardı, onu da yakmışlar ama tutuşmamış, orada da iki tane kadın kurtulmuş. Diğer köylülerle beraber oraya geldik. Saklanıpta canını kurtaran köye geldi. Karnımızı doyura bilmek için Kortura'da 1 avuç arpa unu vardı. O unu aldık 1 tencerede 10 litre su ile çorba yaparak her gün 1 kere yiyerek karnımızı doyuruyorduk. Diğer köylü tarlada tam yetişmemiş mısırları yedi ve zehirlendi. Bir çoğu hayatını kaybetti. Biz o arpa unu ile kurtulduk” dedi.