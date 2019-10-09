1000 TL’ye kadar promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekli promosyon ücreti ne kadar? Bankaların emekli promosyon ücretleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bir sefere mahsus olmak üzere promosyon alacak emekliler en fazla promosyon teklifini merak ediyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli promosyonunu almaya hak kazanmak için, anlaşacağınız bankadan 3 yıllık maaş alma taahhüdü vermek gerekiyor. Emekli promosyon ücretleri için yapılan son kampanya TEB'den geldi! Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), gerekli şartları yerine getiren emekli vatandaşlara 1000 TL'ye kadar promosyon verileceğini açıkladı. İşte, tüm bankaların emekli promosyon ücretleri…