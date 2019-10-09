1000 TL’ye kadar promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
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Bankalardan emekliler için yeni kampanyalar gelmeye devam ediyor. Emekli vatandaşlar bir sefere mahsus olmak üzere bankalardan promosyon almaya hak kazanıyor. Promosyon almak için 36 ay boyunca bankaya taahhüt vermek gerekiyor. Emekliler bu şekilde promosyon kampanyasından yararlanabiliyor. Bankalar art arda yeni promosyon kampanyaları açıklıyor. Son olarak TEB tarafından açıklanan kampanyaya göre emekliler 1000 TL'ye kadar promosyon alabilecek. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli promosyon ücreti ne kadar? İşte yanıtı…
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Emekli promosyon ücreti ne kadar? Bankaların emekli promosyon ücretleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bir sefere mahsus olmak üzere promosyon alacak emekliler en fazla promosyon teklifini merak ediyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli promosyonunu almaya hak kazanmak için, anlaşacağınız bankadan 3 yıllık maaş alma taahhüdü vermek gerekiyor. Emekli promosyon ücretleri için yapılan son kampanya TEB'den geldi! Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), gerekli şartları yerine getiren emekli vatandaşlara 1000 TL'ye kadar promosyon verileceğini açıkladı. İşte, tüm bankaların emekli promosyon ücretleri…
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TEB'DEN 1000 TL'YE KADAR PROMOSYON
7 Ekim itibariyle başlayan promosyon dönemine göre, maaşını 36 boyunca bankaya taşıyan emekliler farklı miktarlarda promosyon almaya hak kazanacak. 999 TL'ye kadar maaş alan emeklilere 850 TL, 1.000 – 1.999 TL maaş alan emeklilere 925 TL, 2.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere de 1.000 TL promosyon verilecek.
Kampanya dönemi içerisinde en az 2 adet yeni otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi gerekiyor.
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İŞTE TÜM BANKALARIN EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ!
AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, bireysel kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor. Emekliler, maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekebiliyor.
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DENİZBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli maaşı müşterisi kazandıranlara da 100 lira veriyor. Alışveriş ve faturalarda indirim, özel faizli kredi gibi uygulamaları var.
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FİBABANKA: Maaşa göre 330, 415, 500 lira promosyon ödemesi yapıyor.
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ING: 450 liraya varan ödemeye ek olarak emekliler, 2 otomatik fatura talimatı vererek 250 lira, bir emekli arkadaşını ING'ye getirerek 150 ve ING Mobil kullanarak 50 lira ek nakit promosyon kazanabiliyor.
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İŞ BANKASI: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Kredi kartı ücreti almıyor, özel faiz, ücretsiz havale ve EFT imkanları sağlıyor.
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QNB FİNANSBANK: Emekli maaşını taşıyıp herhangi bir bankacılık ürününü kullananlara 700 liraya varan ödeme veriyor. Ayrıca emekli tanıdıklarını getirenlere 125 lira ödüyor.
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ŞEKERBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. 2 otomatik ödeme talimatına 150 lira ek nakit veriyor. Ücretsiz havale-EFT, hesap işletim ücreti muafiyeti, şubede işlem önceliği, eve teslim maaş imkanları sunuyor.
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HALKBANK: 1.000 TL altında emekli maaşı alanlara 300 TL, 1.000 TL ile 2.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 375 TL, 2.000 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 450 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor.
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ZİRAAT BANKASI: 450 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
2020'DE İKİNCİ FIRSAT
Promosyon uygulaması başladığında hemen başvurup ödemesini alanların 3 yıllık taahhüt süresi 2020'de bitiyor. Daha önce promosyon alanlar, Mart 2020'den itibaren ikinci kez bu imkandan yararlanabilecek.