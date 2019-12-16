100 bin konut projesinde hangi ile kaç konut yapılacak
Binlerce insan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan gelecek haberi bekliyordu.
TOKİ'nin "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"ni hayata geçireceği il ve ilçelerin listesi duyuruldu.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni sosyal konutların inşa edileceği yerle belli oldu.
Başvuru süresi 15 Ocak 2020'de sona erecek projede yer almak isteyenlerin, 2+1 konutlar için 500 lira, 3+1 konutlar için 1000 lira başvuru ücreti ödemesi gerekiyor.
Vatandaşlar, inşa edilecek konutlar için başvurularını T.C. Ziraat Bankası şubelerinden yapabilecek