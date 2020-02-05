Altın fiyatları hızla düşüyor! Gram ve çeyrek altın alış satış ne kadar?
Kapalıçarşı çeyrek altın ve gram altın fiyatları geçtiğimiz hafta zirveyi görmüştü. 05 Şubat itibariyle haftanın üçüncü işlem günü altın fiyatları belli oldu. Büyük küçük birçok yatırımcının tercihi olan cumhuriyet altın alış 1.977,16 satış 2.026,52 çeyrek altın alış 479,31 satış 490,14 gram altın alış 299,57 satış 299,78 işlem görüyor. Peki altın inecek mi çıkacak mı? İşte, canlı altın fiyatları...
Altın fiyatları hızla düşüşe geçti. 05 Şubat çarşamba günü küçük ve büyük yatırımcıları yakından ilgilendiren kapalıçarşı altın fiyatlarına göre gram altın 299,78 liradan çeyrek altın ise 490,14 liradan işlem görüyor. Corona virüsü dahil olmak üzere global piyasada ekonomik görünümdeki belirsizliklerin devam etmesi sebebiyle güvenli liman altının fiyatında yükseliş sürüyor.
ALTIN FİYATLARI 2020 YILINDA NE OLACAK? Bu atmosferde altının gram fiyatı 292-297 lira bant aralığına yerleşmek isteyebilir. Bu bant aralığında yatırımcısı kesinlikle bir alım fırsatı yakalamış olacağını tahmin ediyorum. Özellikle 292-297 lira bant aralığı altının agresif yükselişleriyle birlikte 320 devamında 340 lira seviyesine kadar yükseliş trendini hala beklemeye devam ediyoruz.
BDDK'DAN ALTIN VE KUYUMCU AÇIKLAMASI Kuyumcular aracılığıyla paralarını yatırım amaçlı işletmek isteyen vatandaşlar için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) önemli bir açıklama yaptı. Bazı kuyumcuların yüksek kazanç vaadiyle altın ve kıymetli madenleri toplayarak mağduriyetlere sebebiyet verdiğini ifade eden BDDK, önemli bir uyarıda bulundu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ayrıca, tasarruf ya da yatırım amacıyla yetkisiz kişiler tarafından nakit para veya kıymetli maden toplanmasının ilgili Kanunlara aykırılık oluşturacağının ve adli yaptırımlara tabi olduğunun ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatılacağının hatırlatılmasında yarar görülmektedir.
5411 sayılı Bankacılık Kanununun 150. maddesi gereğince, izin almaksızın banka gibi faaliyet gösteren ya da mevduat kabul eden yahut katılım fonu toplayan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin görevlileri, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, bu suçun bir iş yeri bünyesinde işlenmesi halinde bu iş yerlerinin bir aydan bir yıla kadar, tekerrür halinde ise sürekli olarak kapatılmasına karar verilebilir."