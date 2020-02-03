Altın fiyatları hareketlendi! Gram altın ve çeyrek altın alış satış ne kadar?
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Kapalıçarşı çeyrek altın ve gram altın fiyatları zirveyi gördü. 03 Şubat pazartesi günü itibariyle haftanın ilk işlem günü altın fiyatları belli oldu. Büyük küçük birçok yatırımcının tercihi olan cumhuriyet altın alış 2.006,65 satış 2.057,08 çeyrek altın alış 486,46 satış 497,53 gram altın alış 304,04 satış 304,30 işlem görüyor. Peki altın inecek mi çıkacak mı? İşte, canlı altın fiyatları...
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Altın fiyatları geçtiğimiz hafta zirveyi gördü. 03 Şubat pazartesi günü küçük ve büyük yatırımcıları yakından ilgilendiren kapalıçarşı altın fiyatlarına göre gram altın 304,30 liradan çeyrek altın ise 497,53 liradan işlem görüyor. Corona virüsü dahil olmak üzere global piyasada ekonomik görünümdeki belirsizliklerin devam etmesi sebebiyle güvenli liman altının fiyatında yükseliş sürüyor. Peki altın fiyatları önümüzdeki dönemde yükselecek mi düşecek mi? İşte merak edilen cumhuriyet altını, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik olmak üzere diğer altın fiyatları...
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GRAM ALTIN FİYATI
Gram altının alış fiyatı 03 Şubat pazartesi günü 304,04 satış fiyatı ise 304,30 TL'dir.
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ALTIN ONS FİYATI
Altının ONS günü alış fiyatı 03 Şubat pazartesi günü 1.581,01 satış fiyatı ise 1.581,32 TL'dir.
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Çeyrek altının alış fiyatı 03 Şubat pazartesi günü 486,46 TL, satış fiyatı ise 497,53 TL'dir.
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CUMHURİYET ALTIN FİYATI
Cumhuriyet altının 03 Şubat pazartesi günü alış fiyatı 2.006,65 TL, satış fiyatı ise 2.057,08 TL'dir.
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YARIM ALTIN FİYATI
Yarım altının alış fiyatı 03 Şubat pazartesi günü 969,88 TL, satış fiyatı ise 995,07 TL'dir.
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TAM ALTIN FİYATI
Tam altının alış fiyatı 03 Şubat pazartesi günü 1.945,85 TL, satış fiyatı ise 1.984,05 TL'dir.
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI
14 ayar bileziklerin gram fiyatı 03 Şubat pazartesi günü günü alış için 173,30 TL, satış için ise 173,45 TL'dir.
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18 AYAR BİLEZİK GRAMI
18 ayar bileziklerin gram fiyatı 03 Şubat pazartesi günü alış için 221,95 TL, satış için ise 222,14 TL'dir.
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI
22 ayar bileziklerin gram fiyatı 03 Şubat pazartesi günü alış için 277,28 TL, satış için ise 277,52 TL'dir.
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BDDK'DAN ALTIN VE KUYUMCU AÇIKLAMASI
Kuyumcular aracılığıyla paralarını yatırım amaçlı işletmek isteyen vatandaşlar için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) önemli bir açıklama yaptı.
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Bazı kuyumcuların yüksek kazanç vaadiyle altın ve kıymetli madenleri toplayarak mağduriyetlere sebebiyet verdiğini ifade eden BDDK, önemli bir uyarıda bulundu.
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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ayrıca, tasarruf ya da yatırım amacıyla yetkisiz kişiler tarafından nakit para veya kıymetli maden toplanmasının ilgili Kanunlara aykırılık oluşturacağının ve adli yaptırımlara tabi olduğunun ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatılacağının hatırlatılmasında yarar görülmektedir.
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5411 sayılı Bankacılık Kanununun 150. maddesi gereğince, izin almaksızın banka gibi faaliyet gösteren ya da mevduat kabul eden yahut katılım fonu toplayan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin görevlileri, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
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Ayrıca, bu suçun bir iş yeri bünyesinde işlenmesi halinde bu iş yerlerinin bir aydan bir yıla kadar, tekerrür halinde ise sürekli olarak kapatılmasına karar verilebilir."