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22 Eylül 2019 Pazar 15:10:17 | Son Güncelleme: 22 Eylül 2019 Pazar 15:11:48

TOKİ indirim kampanyası başvurusu ne zaman yapılır? TOKİ erken ödeme kampanyası 2019 detayları

TOKİ indirim kampanyası başvurusu ne zaman yapılır? sorusunun yanıtı ve TOKİ erken ödeme kampanyası 2019 detayları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. TOKİ'den ev satın alan ve borcunu ödeyerek tapusunu hemen almak isteyenler için indirim kampanyası başlıyor. TOKİ’nin duyurusuna göre indirim kampanyası yarın (23 Eylül) başlıyor. TOKİ indirim kampanyasından hem ev hem de iş yeri alanlar yararlanabilecek. Ancak TOKİ indirim kampanyasından yararlanılabilmesi için bazı koşullar aranıyor. TOKİ indirim kampanyası şartları ve detayları haberimiz içerisinde yer alıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasında bu yıl ikincisi düzenleniyor. TOKİ indirim kampanyası başvurusu ne zaman yapılır? TOKİ erken ödeme kampanyası 2019 detayları yoğun olarak araştırılıyor.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILIR?

TOKİ indirim kampanyası başvuruları yarın başlıyor. TOKİ indirim kampanyası başvuruları 18 Ekim tarihlerine kadar yapılabilecek.

TOKİ ERKEN ÖDEME KAMPANYASI 2019 DETAYLARI

1- Borcunu kapatana yüzde 22 indirim

Bu yıl ikincisinin düzenlendiği kampanyada peşin ödemelerde yüzde 22 oranında indirim yapılacak. Yüzde 22 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

2- Son başvuru 18 Ekim 2019

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 23 Eylül-18 Ekim tarihlerinde ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

3- TOKİ'ye borçlu olunmaması gerekli

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, emlak vergisi gibi herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.

4- Kampanyaya dahil olan ve olmayanlar projeler hangileri?

Kampanyadan, satışları 2018 yılı haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2018 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri sahipleri yararlanacak. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler indirim kampanyasına dâhil edilmedi.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.

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