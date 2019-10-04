Sur Yapı’dan peşinatsız % 0.69 faizli kampanya

Kampanya kapsamında öncelikle yüzde 15 indirim uygulanıyor. Daha sonra ev tutarının yüzde 50’lik kısmı için 180 ayda 0.69 vadeyle banka kredisi kullandırılıyor. Kalan yüzde 50’lik kısım içinse Sur Yapı bünyesinde 120 ayda 0.69 vadeyle sabit taksitlerle ödeme imkanı sunuluyor. Böylece konut alıcısı, ara ödemesiz ve peşinatsız sadece taksit ödeyerek ev sahibi olabiliyor.

2+1 EVDE 5 BİN 264 LİRA

Örneğin, liste fiyatı 563 bin TL olan 2+1 daireye yüzde 15 kampanya indirimi yapılıyor. İndirimli satış fiyatı 478 bin 550 TL’ye düşüyor. Bu rakamın yarısı için 180 aya varan 0.69 vadeyle banka kredisi kullandırılıyor. Bankaya ödenecek taksit 2 bin 325 TL olurken, geri kalanı 120 ayda 0.69 vade oranıyla firma bünyesinde taksitlendiriliyor. Sur Yapı taksiti ve banka kredi taksitiyle toplam taksit tutarı 5 bin 264 liraya yükseliyor.