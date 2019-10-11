Konutta kampanya rüzgarı

Tahincioğlu, projelerinden konut almak isteyen yatırımcılar için yeni bir kampanya başladı Kampanya kapsamında; Nidapark Küçükyalı ve Nidapark İstinye projelerinde 180 ay vade, 0.79 faiz oranıyla yatırımcılara avantajlı ödeme imkanı sunuluyor. Konut kredi faizlerindeki düşüşe paralel olarak gayrimenkul sektöründe de önemli bir ivme yakalandığına dikkat çeken Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, “Kampanya kapsamında sunulan uygun ödeme koşullarının sektörde yeni bir ivme yaratacağına inanıyorum” dedi.