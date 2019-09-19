Konuta düşük faiz dopingi

Merkez Bankası’nın eylül ayındaki toplantısında, politika faizi 4.25 puan indirilerek yüzde 24’ten 19.75’e çekilmişti. Merkez, ikinci toplantıda ise faizi 325 baz puan düşürerek, yüzde 19,75’ten yüzde 16,50’ye indirmişti. İki toplantıda yapılan 7.5 puanlık indirim sonrası kamu bankaları konut kredisi faiz oranını yüzde 0.99’a düşürdü. Bu hamlenin etkisi, indirimin yapıldığı ağustos ayı konut satış istatistiklerine de yansıdı.

İSTANBUL İLK SIRADA

Ülke genelinde ağustosta satılan konut sayısı, bir önceki aya kıyasla yüzde 8,1, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5,1 arttı. Ağustosta satılan konut sayısı 110 bin 538 oldu. Konut satışlarında İstanbul 15 bin 881 konutla ilk sırada (yüzde 14,4) yer aldı. İstanbul’u 10 bin 707 konut satışıyla (yüzde 9,7) Ankara, 6 bin 25 konut satışıyla (yüzde 5,5) İzmir izledi. En az satışın olduğu iller 18 konutla Hakkari, 28 konutla Ardahan ve 59 konutla Şırnak olarak kayıtlara geçti.

34 BİNE YÜKSELDİ

İpotekli konut satışları, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 168 artarak 34 bin 148’e yükseldi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 30,9 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 4 bin 382 konut ve yüzde 12,8 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en yüksek gerçekleştiği il yüzde 43,8 ile Bilecik oldu.

İKİNCİ ELDE REKOR

İlk defa satılan konut sayısı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,7 azalarak 40 bin 634’e geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 36,8 oldu. İkinci el konut satışları ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25,3 artarak 69 bin 904 olarak gerçekleşti. İstanbul, 9 bin 880 ikinci el konut satışı ve yüzde 14,1 payla bu alanda da ilk sırada yer aldı. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 62,2 oldu. İstanbul’u 7 bin 600 konut satışıyla Ankara, 4 bin 31 satışla da İzmir izledi.

3 BİN YABANCI TÜRKİYE'DEN 'EV'LENDİ

Yabancılara ağustosta 3 bin 604 konut satıldı. Bu alanda ilk sırada 1549 konut satışıyla İstanbul yer alırken, bu ili 656 satışla Antalya, 228 satışla Bursa, 213 satışla Ankara ve 169 satışla Yalova izledi. Ağustosta Türkiye’den, Irak vatandaşları 675, İran vatandaşları 469, Rusya Federasyonu vatandaşları 212, Kuveyt vatandaşları 159, Almanya vatandaşları ise 149 konut edindi.