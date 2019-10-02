Konut satışında şampiyon Esenyurt ve Kepez

Ülke genelinde nüfusu 150 binin üzerinde 159 ilçenin dahil edildiği “Türkiye Genelinde En Çok Konut Satılan İlçeler” başlıklı araştırmaya göre, yılın 8 ayında Anadolu'da uygun fiyatlı konutlara olan talep canlı kaldı. İlk 10'da İstanbul'dan sadece bir ilçe yer alırken, Ankara'nın 4 ilçesi listede yer buldu. Yılın 8 aylık döneminde ülke genelinde en çok konut satılan ilçe, 18 bin 976 adetle İstanbul Esenyurt oldu. Esenyurt'u, 11 bin 510 adetle Antalya Kepez ve 10 bin 651 adetle Ankara Keçiören takip ederken, Çankaya 10 bin 309 adetle dördüncü ve Mamak 9 bin 842 adetle beşinci sırada yer aldı.