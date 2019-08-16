Hesaplı konutun adresi Esenyurt

Komuta yatırım yapanların ya da oturmak için satın alanların, maliyeti ve fiyatıyla ev arayışında en uygun evlerin Esenyurt ve Arnavutköy'de olduğu görülüyor. Vatandaşların İstanbul’da rağbet ettiği bölgelerin başında gelen Esenyurt’ta, her bütçeye göre konut bulmak mümkün.

Arnavutköy de uygun

Gayrimenkul veri analizi platformu Endeksa'nın İstanbul'un ilçelerine göre konut fiyatlarını ele alan araştırmasına göre, kentte en düşük fiyatlı konut, ortalama metrekare fiyatının 2 bin 209 lira olduğu Esenyurt. Bu alanda Esenyurt'u 2 bin 240 lirayla Arnavutköy, 2 bin 300 lirayla Silivri, 2 bin 322 lirayla Beylikdüzü, 2 bin 350 lirayla Sancaktepe, 2 bin 370 lirayla Sultangazi, 2 bin 409 lirayla Avcılar, 2 bin 493 lirayla Sultanbeyli takip ediyor.

Beşiktaş cep yakıyor

En pahalı konutlar ise Beşiktaş'ta. Bu ilçede ortalama metrekare fiyatları 10 bin 632 liraya kadar yükseliyor. Beşiktaş'ı bu alanda 9 bin 195 lirayla Sarıyer, 8 bin 407 lirayla Bakırköy, 7 bin 94 liraya Kadıköy, 7 bin 69 lirayla Beykoz, 6 bin 224 lirayla Adalar, 5 bin 841 lirayla Beyoğlu, 5 bin 212 lirayla Şişli izliyor.

2+1'de neresi ucuz?

Düşük gelir grubuna sahip vatandaşlar tarafından talep edilen 2+1 konutların ortalama metrekare değerinde de en uygun fiyat 1.974 lirayla Esenyurt'ta görülüyor. Bu alanda Esenyurt'u 1.995 lirayla Beylikdüzü, 2 bin 208 lirayla Silivri takip ediyor.