Fırsatçılara gün doğdu: Emlakta faiz düştükçe fiyat artıyor

Bankaların konut kredisi faizinde indirime gitmesi, sadece vatandaşı değil müteahhitleri de harekete geçirdi. Bazı konut projelerinde ve “yap-sat” tarzı birçok butik projede, fiyatlar yüzde 10-20 bandında yükseldi. İkinci el piyasada da aynı oranda olmasa bile benzer eğilim gözleniyor. Vatandaşlar, düşen faiz yükü ve artan vade avantajı sebebiyle ev hayallerini gerçeğe dönüştürmek isterken, gördükleri fiyat artışları karşısında hayal kırıklığı yaşıyor. Müteahhit firmalar ise; durgunluk, yüksek faiz ve maliyet artışı sebebiyle fiyat artışı yapamadıklarını, küçük miktardaki yükselişlerin “gecikmiş” ve “kaçınılmaz” olarak fiyata yansıdığını belirtiyor. İstanbul’da konut kredisine talepler; Avrupa Yakası’nda Beylikdüzü, Esenyurt, Başakşehir ve Arnavutköy’de, Anadolu Yakası’nda ise Tuzla, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Çekmeköy ilçelerinde daha canlı. Emlakçılar; vatandaşın daha çok 150-400 bin TL bandında ev baktığını, söz konusu ilçelere, fiyatların bu aralıkta olduğu için rağbetin yüksek olduğunu, daha yüksek rakamlara talep olmadığını belirtiyor.

STOK ALARMI

Ocak 2019 sonu itibarıyla İstanbul’da 371 bin 411 konut, tüm Türkiye’de ise 833 bin 569 konut satılmayı bekliyor. İstanbul’da konut stok oranı yüzde 7,78 ile en yüksek Esenyurt’ta, yüzde 0,30 ile en düşük Beykoz’da…İstanbul’da konut stok oranının en fazla olduğu ilçeler sırasıyla Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Sancaktepe ve Tuzla. Konut stok oranının en düşük olduğu ilçeler ise sırasıyla Beykoz, Adalar, Çatalca, Sarıyer ve Beyoğlu.

PİYASAYI 2. EL SIRTLIYOR

Bu yılın ilk 7 ayında Türkiye genelinde satılan konut adedi 608 bini aştı. Bu konutların yüzde 59,7’sini ‘ikinci el’ oluşturdu. 2017’de yüzde 34, geçen yıl yüzde 33 olan ikinci el konut satışları, daha yatay seyreden fiyatlar sebebiyle tercih sebebi oluyor.

SEKTÖR BALTALANIYOR

n Zammı değerlendiren İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizamettin Aşa “Konut talebi olması için hem kredilerin hem de konut fiyatlarının aşağıda olması lazım. Kamu bankaları faizi aşağı çekince talep oluştu ama bazı ev sahipleriyle müteahhitler ‘Tüketicinin cebinden çıkacak para azaldı, bunun bir miktarını ben alayım’ anlayışıyla zam yaptılar. Dolayısıyla da başta Kadıköy olmak üzere bazı ilçelerde satılık evlere talepler düşük faize rağmen azaldı. Ümraniye, Çekmeköy, Beylikdüzü’nde ve Esenyurt’ta satışlar var. Çünkü talepler 300 ile 500 bin TL arası evler için yüksek. Satışlar iyi gidiyor” dedi. Bağdat Caddesi, Kozyatağı gibi yerlerde lüks adı altında binlerce konut inşa edildiğini ve fiyatlarının da şişirildiğini anlatan Aşa “İstanbul’u geziyoruz. Zaten balon olan fiyata bir de zam yapmak, konutta canlanmasını beklediğimiz talebi baltalamaktan başka bir işe yaramıyor” dedi.