Doğru vadeyi seç, daha az öde

Konut kredisi faiz oranları, son bir yılı yüzde 2 ile 3 arasında oldukça yüksek seviyelerde geçirmesinin ardından, Merkez Bankası’nın peş peşe faiz indirimleriyle ‘ulaşılabilir’ rakamlara geldi. Kamu bankaları piyasaya öncü olup 180 aya (15 yıl) kadar faizi yüzde 0.99’a çekti. Ardından özel bankalar da indirim yarışına girdi ve 120 aya (10 yıl) kadar yüzde 1.17 oran belirledi.

15 YILA KADAR UZADI

Kredi faizleri gerileyip, vade de 10 yıldan 15 yıla uzayınca konut almak isteyenler, bu avantajdan yararlanmak için bankaların yolunu tuttu. Kredi alanlar genelde aylık taksitleri daha düşük olacağı için en uzun vadeyi tercih ediyor. Ancak bu pek de doğru bir yöntem değil. Ödeme gücünüz varsa minimum vadeyi tercih etmek en doğru seçim.

TOPLAM TUTAR ÖNEMLİ

Kredilerde vade uzadıkça, ödeyeceğiniz taksit miktarı düşse bile faiz maliyeti yükselir. Yani cebinizden her ay daha az para çıkar ancak toplamda daha fazla ödersiniz. Vade düştükçe ödenen taksit miktarı yükselse bile toplam maliyet azalır. Bu denklemde belirleyici olan aylık geliriniz. Başka bir deyişle en fazla ne kadar taksit ödeyebileceğiniz.

FARK 80 BİN LİRAYI AŞIYOR

200 bin liralık kredi için rakamlarla açıklayalım. Kamu bankalarından 0.99 oranla 180 ay kredi çektiğinizde aylık 2 bin 384 lira taksidiniz, toplam 429 bin 285 lira geri ödemeniz olur. Aynı krediyi 120 aylık çektiğinizde, taksit ödemeniz bir miktar yükselir ve 2 bin 855 lira olur. Toplam geri ödemeniz ise 342 bin 667 liraya iner. Aradaki fark 86 bin 618 lira!

SON 5 YILDA TAKSİT DÜŞER

n Ayrıca kredilerde önce faiz ödemelerine ağırlık verilir. Örneğin 180 aylık kredinizde, ilk taksidinizin yalnızca 404 lirasını ana para için ödersiniz. Geriye kalan 1980 lirayı faiz için ödersiniz. Faizin büyük çoğunluğunu ilk 5 yılda ödersiniz. Ta ki 112’nci takside geldiğinizde yani son 5 yıla yaklaştığınızda artık faiz ödemesi ana para ödemesinden düşük olur.

YARI YARIYA FARK EDİYOR

Vade düştüğünde fark daha da artıyor. Aynı miktarı 60 ayda çektiğinizde, taksit miktarınız 180 aya göre neredeyse iki katına çıkıp, 4 bin 436 lira olur. Ancak ödeyeceğiniz toplam miktar 266 bin 206 liraya düşer. Arada yarı yarıya fark var. Eğer daha yüksek miktarda taksit ödeyecek durumdaysanız, daha düşük vadeyi tercih ederek, evin maliyetini de azaltabilirsiniz.

MASRAFLARA DİKKAT

Kredi alırken, kredi tahsis ücreti, ekspertiz parası, hayat sigortası gibi maliyetleri de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu noktada krediyi tüm masraflarıyla ele alıp, toplam maliyet üzerinden karşılaştırma yapın.