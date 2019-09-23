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23 Eylül 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 02:41:43

Borcunu kapat, indirimi kap

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, borcunu erken ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve işyeri alıcılarına yüzde 22 indirim uyguluyor. Kampanya bugün başladı. 

TOKİ’nin borcunu erken ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve işyeri alıcılarına yönelik indirim kampanyasına başvurular bugün başlıyor. TOKİ’den yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikincisi düzenlenen kampanyada, alıcılara peşin ödemelerde yüzde 22 indirim yapılacak. Kampanyadan, bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Bu kişiler, borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek. 

SON BAŞVURU 18 EKİM'DE

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve işyeri alıcıları, bugünden itibaren 18 Ekim’e kadar ilgili bankaya başvurabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak. İndirim uygulaması kapsamında bulunan projelerdeki konut ve işyeri alıcılarının, başvuru tarihi itibarıyla TOKİ’ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, emlak vergisi gibi herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor. 

KREDİ İMKANI VAR

Kampanyadan, satışları 2018 Haziran sonuna kadar yapılmış ve geri ödeme taksidi 2018 Haziran sonuna kadar başlamış konut ve işyeri sahipleri yararlanacak. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler indirim kampanyasına dahil edilmedi. Kampanyadan faydalanmak isteyenler, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi’ni imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek. 

TAMAMINI ÖDEYEMEYENE DE İNDİRİM

TOKİ’nin kampanyasından, bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Bu kişiler, borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla, yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek. 

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