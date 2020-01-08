Ziraat Katılım son dakika açıklaması ile konutta faizi yüzde 0.79'a çekti. "Ziraat Katılım konut kredisi faizi ne kadar? Ziraat Katılım 0.79 faiz şartları neler?" sorularının yanıtı gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer aldı. Yapılan son dakika açıklamasına göre, Ziraat Katılım konut kredisinde daizi 0.79'a düşürdü. Konut alacakları heyecanlandıran bu gelişme ile ilgili detaylar merak ediliyor. Ziraat Katılım 0.79 faiz şartları neler? Ziraat Katılım 0.79 faiz hesaplaması nasıl yapılır? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

ZİRAAT KATILIM 0.79 FAİZ ŞARTLARI NELER?

Ziraat Katılım, sıfır konut alacaklara yüzde 0.79'dan kredi kullandıracak. Kredi vadesi 120 ay olacak ve 500 bin liraya kadar kredi kullanılabilecek.

Geçtiğimiz haftalarda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Şırnak'ta açıkladığı sıfır konutlardaki faiz indirimine ilişkin ilk adımı Ziraat Katılım attı.

Ziraat Katılım, sıfır konutlarda finansman oranlarını 08.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 0.79 olarak belirledi.

Kredi 120 ay vade ile sınırlı olacak ve azami 500 bin lira kullandırılacak.

KONUT KREDİSİ NEDİR?

Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir. Sizin için en uygun faiz oranlarını sunan bankaları araştırmanız ve başvurmanız gerekecektir. Kredi başvurunuz onaylandıktan sonra artık devreye gayrimenkul değerlendirme uzmanları giriyor. Uzmanlar, satın almak istediğiniz evin değerini belirledikten sonra, evin değerinin dörtte birini peşinat ödemesi olarak vermeniz gerekir. Yasalar gereği, belirlenen ekspertiz değerinin %70-75’ine kadar konut kredisi verilebiliyor. Evin kalan %25’lik ücreti içinse peşinatınız olması gerekir. Sözleşmeniz süresince belirlenen faiz oranı ve vade üzerinden aylık olarak ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.