Ziraat Katılım 0.79 faiz hesaplama aracı! Ziraat Katılım 0.79 konut kredisi şartları neler?
Ziraat Katılım 0.79 faiz hesaplama aracı! Ziraat Katılım 0.79 konut kredisi şartları nelerdir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Geçtiğimiz haftalarda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Şırnak'ta açıkladığı sıfır konutlardaki faiz indirimine ilişkin ilk adımı Ziraat Katılım attı. Ziraat Katılım, sıfır konutlarda finansman oranlarını 08.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 0.79 olarak belirledi. Ziraat Katılım 0.79 konut kredisi şartları merak ediliyor. Ziraat Katılım 0.79 faiz hesaplama aracına haberimizden erişim sağlanabiliyor...
Ziraat Katılım 0.79 faizle konut kredisi kullandırıyor. Geçtiğimiz haftalarda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Şırnak'ta açıkladığı sıfır konutlardaki faiz indirimine ilişkin ilk adım Ziraat Katılım'dan geldi. Ziraat Katılım 0.79 konut kredisi şartları arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Ziraat Katılım 0.79 konut kredisi şartları nelerdir? sorusunun yanıtı ve Ziraat Katılım 0.79 faiz hesaplama aracına haberimizden erişim sağlanabiliyor.
ZİRAAT KATILIM 0.79 FAİZ HESAPLAMA ARACI
ZİRAAT KATILIM 0.79 KONUT KREDİSİ ŞARTLARI
Ziraat Katılım, sıfır konutlarda finansman oranlarını 08.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 0.79 olarak belirledi.
KONUT FİNANSMANI NEDİR, NELER GEREKLİ?
Ürün Özellikleri
Bütçenize uygun kâr payı oranlarıyla, 120 aya varan vade imkânı bulunmaktadır.
Satışa konu konutun ekspertiz değerinin %80'ine kadar Konut Finansmanı'ndan yararlanabilirsiniz.
Finansman konusu olan konut üzerine Ziraat Katılım lehine birinci derecede ipotek tesis edilecektir.
Şubelerimiz tarafından gerekli görülmesi hâlinde ek teminat istenebilir.
Esnek ödeme planları ile ödemelerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.
Gerekli Belgeler Nelerdir?
Başvuru Formu
Nüfus Cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi
Kişinin çalışma durumuna göre gelir belgesi
Şube tarafından istenebilecek diğer belgeler
Finansmana konu konutun tapu belgesi fotokopisi
Gerekirse azami iki ay öncesine ait müşteri adına kayıtlı sabit telefon, elektrik, su veya doğalgaz faturalarından herhangi birisinin fotokopisi
Gerekli görülmesi hâlinde kefiller için istenecek belgeler
Nasıl Başvurabilirim?
Size en yakın Ziraat Katılım Şubesi'nden başvurunuzu yapabilirsiniz.
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