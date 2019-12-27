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27 Aralık 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Aralık 2019 Cuma 00:33:44

Ziraat Bankası'ndan vergi kolaylığı

2020'de, sadece PTT ve kamu bankaları aracılığıyla yapılacak olan vergi ödemeleriyle ilgili, Ziraat Bankası önemli bir adım attı. Banka, ödemelerin kolay ve hatasız yapılabilmesi için 20 yeni tahsilat uygulamasını hayata geçiriyor. 

Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali KIRBAŞ, vergi ödemelerinin şube, ATM, İnternet Bankacılığı, Ziraat Mobil, SMS, Çağrı Merkezi ve Operasyonda İnovasyon Uygulaması (OPİ) aracılığıyla hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirilebileceğini belirterek konu hakkında bilgi verdi; 

MOBİL, ATM, ÇAĞRI MERKEZİ 

“Yeni yılda kurumsal ve bireysel segmentteki bütün müşterilerimiz Ziraat Bankası şubeleri, ATM’leri, İnternet Bankacılığı, Ziraat Mobil, Çağrı Merkezi ve Operasyonda İnovasyon Uygulaması (OPİ) aracılığıyla TC Kimlik Numarası Vergi Kimlik Numarası, Vergi Tahakkuk Numarası veya Tahakkuk Fişinde bulunan barkod bilgisiyle vergi ödemelerini tercih ettikleri kanaldan çok kolay, hızlı ve güvenli şekilde yapabilecekler. Ziraat Bankası müşterilerinin Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesi üzerinden de BANKKART ile vergilerini ödeme imkanı bulunmaktadır.” 

FİRMALARA ÖZEL ÇÖZÜM

Ziraat Bankası, kurumsal müşterilerinin vergi tahsilatlarında etkin çözümler sağlayabilmek için dosya transferi (SFTP), SWIFT, OPİ uygulaması, toplu vergi tahsilatı, otomatik ödeme talimatı yöntemleriyle birçok farklı alternatif sunuyor. 

YEPYENİ BİR UYGULAMA: OPİ 

Firmaların kullanımı için geliştirilen Ziraat Bankası Operasyonda İnovasyon (OPİ) uygulaması ile toplu vergi tahsilat girişi yapılması gibi birçok işlem için doğrudan Ziraat Bankası’na talimat gönderilebilecek. OPİ uygulaması, Ziraat Bankası tarafından yoğun sayıda vergi ödemesi veya bankacılık işlemleri olan müşteriler için geliştirildi. OPİ uygulamasıyla müşteriler vergi ödemelerinin yanında EFT, havale, maaş işlemlerini de toplu olarak talimatlandırabilecek, ayrıca işlem durumunu anlık olarak izleyebilecek ve dilerlerse diğer banka hesaplarını da uygulamaya entegre edebilecekler.

NASIL ÖDEYEBİLİRİM? 

Barkodla: ‘Ziraat Barkod Okuma Teknolojisi’yle vergi ödemeleri artık bir üst seviyeye taşınıyor. Vergi ödemesi yapılırken hiçbir veri girilmeden yalnızca belge üzerindeki barkod ATM’ye veya Ziraat Mobil uygulamasına okutularak işlem yapılabiliyor. 

TC, Vergi Kimlik numarasıyla: Ziraat Bankası müşterisiyseniz anında, değilseniz müşteri olduğunuzda kendinize ait tüm vergi, harç, resim ve ceza ödemelerini İnternet Bankacılığı, Ziraat Mobil, ATM, Çağrı Merkezi ve şube kanallarından sadece TC Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik Numarası bilgilerinizi girerek gerçekleştirebileceksiniz. 

Tahakkuk numarasıyla: Müşteriler Ziraat Mobil ve İnternet Bankacılığı’ndan sadece tahakkuk numarası girerek vergi ödemelerini hızlı ve kolay şekilde yapabilecek. Ziraat Bankası şubelerine giden müşteriler ise tahakkuk numarası bilgisi ile vergi ödemelerini yaptırabilecekler. 

Otomatik ödeme: Vergilerini şube, İnternet Bankacılığı ve Ziraat Mobil üzerinden düzenli ödeyen mükellefler artık ödemelerini takip etmek zorunda kalmayacak. Gecikme kaygısı da son bulacak. Online sorgulanabilen tüm vergi ödemeleri için müşteriler otomatik ödeme talimatı verme imkanına kavuşacak. Bunun için yılbaşından itibaren otomatik ödeme talimatı vermeleri gerekiyor 

SMS ile: Ziraat Bankası müşterilerinin tek yapması gereken “VERGI” boşluk “Tahakkuk numarası” şeklindeki mesajlarını 4757’e SMS ile göndermek. SMS gönderimini müteakiben müşteriye SMS ile işlemin tamamlandığı bildirilecektir. Gönderilen SMS mesajları ücretsiz. 

SWIFT ile Vergi Ödeme 

Kurumsal müşteriler ise vergi borçlarını MT101 mesaj tipiyle gönderecekleri SWIFT mesajıyla otomatik olarak kolayca ödeyebilecek. 

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