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15 Ocak 2020 Çarşamba 16:58:23 | Son Güncelleme: 15 Ocak 2020 Çarşamba 16:59:00

Ziraat Bankası'ndan Ayakkabı İmalat ve Ticareti Değer Kredisi

Ziraat Bankası, imalat, ticaret ve satış dahil olmak üzere faaliyet zincirinin tamamını kapsayacak şekilde tasarlanan Ayakkabı İmalat ve Ticareti Değer Kredisi ürününü kullanıma sundu.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, ekonominin istikrarlı büyümesi ve gelişmesi için bankanın reel sektöre sağladığı imkanlara yenilerini eklemek üzere yaptığı çalışmalar doğrultusunda imalat, ticaret ve satış dahil olmak üzere faaliyet zincirinin tamamını kapsayacak şekilde tasarlanan Ayakkabı İmalat ve Ticareti Değer Kredisi hayata geçirildi.

Ayakkabı İmalat ve Ticareti Değer Kredisi ile imalatçı firmalar devam eden üretimlerini destekleyen, istihdamın devamlılığını ve artışını sağlayan finansmana, toptan ve perakende ticaret yapan firmalar ise uygun maliyetlerle kesintisiz ve vadeli mal alımı imkanı ile uygun koşullarda mal tedarik edip satış hacmini artırma imkanına kavuşacak.

Böylece Ayakkabı İmalat ve Ticareti Değer Kredisi ile firmalara sağlanacak bütünsel destek ile ülke ekonomisine daha fazla katkı sunulmuş olacak.

Sektörde yer alan imalatçı firmalara istihdamın devamını sağlamak üzere mevcut çalışan başına 50 bin TL'ye kadar, ilave istihdam taahhüdünde bulunması durumunda ise ilave istihdam başına 150 bin TL'ye kadar 12 ay anapara ödemesiz, azami 60 aya kadar vadeli, düşük maliyetli, Hazine destekli KGF kefaletiyle, sektöre özel İstihdam Odaklı İşletme Kredisi kullanma imkanı sağlandı.

Toptan ve/veya perakende ticari faaliyette bulunan firmalara ise Ziraat Bankası'nın anlaşmalı imalatçı firmalarından yaptıkları mal alımlarında kullanılmak üzere 9 aya kadar anapara ödemesiz, 24 aya kadar vadeli Mal Alımlarına Yönelik İşletme Kredisi kullanma imkanı tanındı.

Ziraat Bankası, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülke ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya ve firmaların yanında olmaya devam edecek.

(AA)

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