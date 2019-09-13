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13 Eylül 2019 Cuma 20:32:12 | Son Güncelleme: 13 Eylül 2019 Cuma 20:33:50

Ziraat Bankası ve VakıfBank kredi faizlerini indirdi

Ziraat Bankası ve VakıfBank kredi faiz oranlarını 16 Eylül’den geçerli olmak üzere düşürdü.

Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını 16 Eylül’den geçerli olmak üzere indirdi.

Ziraat Bankası açıklamasına göre, banka, kurumsal kredi faiz oranlarını 16 Eylül’den geçerli olmak üzere yıllık yüzde 13-15,5 aralığına kadar düşürdü.

İhtiyaç kredisi faiz oranlarını da maaş müşterileri için aylık yüzde 1,25’e ve maaş dışı müşteriler için ise aylık yüzde 1,35’e çeken banka, ayrıca, konut kredilerinde 500 bin TL ve üzeri kredilerde faiz oranını aylık yüzde 1,19 olarak belirledi.

Açıklamaya göre, 500 bin TL altındaki konut kredilerindeki faiz oranı ise değiştirilmeyerek aylık yüzde 0,99'da sabit bırakıldı.

VakıfBank'tan üçlü faiz indirimi

VakıfBank, bireysel ihtiyaç ve konut kredisi faizlerinde üçüncü kez indirime gitti. 

VakıfBank açıklamasına göre, geçtiğimiz günlerde hem konut hem de ihtiyaç kredilerinde art arda indirimler yapan banka, bir kez daha indirime gitti. Maaş müşterileri için ihtiyaç kredisi faizi 60 ay vadeye kadar yüzde 1,45’ten yüzde 1,25’e düşüren VakıfBank, diğer müşteriler için ise 60 ay vadeli kredi faiz oranını yüzde 1,55’ten 1,35’e indirdi. 

Konut kredilerinde ise 500 bin TL'ye kadar olan kredilerde aylık yüzde 0,99 faiz oranını koruyan banka, 500 bin TL üzerindeki konut kredilerinde faiz oranını aylık yüzde 1,15’e çekti. 

Açıklamaya göre, 16 Eylül’den itibaren geçerli olacak bireysel faiz indirim kampanyası kapsamında kredi tahsis ücreti yüzde 0,5 olurken, bu ücret üzerinden yüzde 5 de Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) alınacak. Konut kredilerinde ise BSMV muafiyeti olacak.

"Bu olumlu hava, milli ekonomimize de hızlı ve etkin bir şekilde yansıyacaktır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, şunları kaydetti: 

"Merkez Bankası’nın aldığı kararla politika faiz oranlarında 325 baz puan indirime gitmesi piyasalar tarafından da olumlu karşılandı. Biz de VakıfBank olarak ekonomik verilerde yaşanan iyileşmeleri de göz önüne bulundurarak kısa sürede üçüncü kez kredi faizlerinde indirime gittik. Yakın zamanda önce konut kredisi ve bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranlarında önemli indirimler yapmıştık. Yine geçtiğimiz hafta bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranlarımızı düşürmüştük. Bu olumlu hava, milli ekonomimize de hızlı ve etkin bir şekilde yansıyacaktır. VakıfBank olarak Türkiye bilançosuna azami katkıda bulunmaya devam edeceğiz."

Ticari kredilerde de indirim 

Bireysel kredilerin yanında ticari kredilerde de indirime gittiklerini aktaran Üstünsalih, "Piyasalarda yaşanan olumlu gelişmelerle birlikte, Türkiye ekonomisine can veren iş dünyasının da bizlerden bir adım beklediğini biliyoruz. Bu sebeple ticari kredilerimizde de faiz indirimi yaptık. Ticari kredilerimizde firma reytingi, verimliliği ve vadeye bağlı şekilde faiz oranlarımızda kademeli olarak indirime gittik. Bu adımların ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

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