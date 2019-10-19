  • Bist 100
    98415.3
  • Dolar
    5,7971
  • Euro
    6,4953
  • Altın
    277,6320
İstanbul
16 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Son gün belli oldu! Herkesi ilgilendiriyor Son gün belli oldu! Herkesi ilgilendiriyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Büyük sıçramayı sürdürmeye kararlıyız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Büyük sıçramayı sürdürmeye kararlıyız
Kulaca'nın Hollanda'ya salça ihracatında 15 yılda 15 kat artış Kulaca'nın Hollanda'ya salça ihracatında 15 yılda 15 kat artış
Zeytinyağının litresini 100 bin liradan satışa sunacaklar Zeytinyağının litresini 100 bin liradan satışa sunacaklar
Karikatürleriyle İtalya'da gündem olan Türk Karikatürleriyle İtalya'da gündem olan Türk
Genco Erkal'ın 'en büyük lüksü' her gün sahneye çıkmak Genco Erkal'ın 'en büyük lüksü' her gün sahneye çıkmak
Kemalettin Tuğcu kabri başında anıldı Kemalettin Tuğcu kabri başında anıldı
Aida, Radames'e aşkını 3 bin kişinin önünde haykıracak Aida, Radames'e aşkını 3 bin kişinin önünde haykıracak
Müzisyen Tekbilek: Müzik yapan insan kendini öğrenmeye başlıyor Müzisyen Tekbilek: Müzik yapan insan kendini öğrenmeye başlıyor
Eklem hareket bozukluklarının tedavisine yerli cihaz Eklem hareket bozukluklarının tedavisine yerli cihaz
Prof. Dr. Zeynep Cantürk: 50 yaş üzerindeki 4 kişiden birinde osteoporoz bulunuyor Prof. Dr. Zeynep Cantürk: 50 yaş üzerindeki 4 kişiden birinde osteoporoz bulunuyor
Demet Akalın ile Özlem Ada Şahin saat kavgası! Demet Akalın ve Özlem Ada Şahin'in yorumları Demet Akalın ile Özlem Ada Şahin saat kavgası! Demet Akalın ve Özlem Ada Şahin'in yorumları
Galatasaray yeni Adrian Ilie'sini buldu Galatasaray yeni Adrian Ilie'sini buldu
Galatasaray'da Falcao ve Lemina sevinci yaşanıyor Galatasaray'da Falcao ve Lemina sevinci yaşanıyor
Rus mühendisleri taşıyan minibüs kaza yaptı Rus mühendisleri taşıyan minibüs kaza yaptı
THK’dan kayyum açıklaması: Kurumumuzun başvurusu üzerine... THK’dan kayyum açıklaması: Kurumumuzun başvurusu üzerine...
'Barış Pınarı' enerji altyapılarının da güvenliğini sağlayacak 'Barış Pınarı' enerji altyapılarının da güvenliğini sağlayacak
Konuşmada Vodafone, mesajda TTMobil, yatırımda Turkcell zirvede Konuşmada Vodafone, mesajda TTMobil, yatırımda Turkcell zirvede
Canı pet şişeye emanet edilen Suriyeli çocuk kurtarıldı Canı pet şişeye emanet edilen Suriyeli çocuk kurtarıldı
Doğu Akdeniz'in 'turizm yolu'nda sona yaklaşıldı Doğu Akdeniz'in 'turizm yolu'nda sona yaklaşıldı
Porsche, Çin'deki 2 binden fazla aracını geri çağırıyor Porsche, Çin'deki 2 binden fazla aracını geri çağırıyor
Japonya, ticari gemilerini korumak için ABD liderliğindeki koalisyona katılmayacak Japonya, ticari gemilerini korumak için ABD liderliğindeki koalisyona katılmayacak
PKK, çocukları kandırıp dağa götürmek için Instagram'ı kullandı PKK, çocukları kandırıp dağa götürmek için Instagram'ı kullandı
Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım geri dönüyor Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım geri dönüyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Ekim 2019 Cumartesi 14:40:28 | Son Güncelleme: 19 Ekim 2019 Cumartesi 14:41:22

Zeytinyağının litresini 100 bin liradan satışa sunacaklar

Muğla'nın Milas ilçesinde "Ata" ismi verilen ve yapılan bilimsel araştırmalarda yaklaşık 3 bin yıllık olduğu belirtilen anıt zeytin ağacı törenle hasat edildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde yaklaşık 3 bin yıllık olduğu belirtilen anıt ağaçtan elde edilen zeytinyağının litresi 100 bin liradan açık artırmaya sunulacak.

Kentte 2-3 Kasım'da gerçekleştirilecek "6. Milas Zeytin Hasat Şenliği" etkinlikleri kapsamında, Kazıklı Mahallesi'ndeki anıt zeytin ağacının meyveleri, protokol üyelerinin de katılımıyla toplandı.

Yöresel kıyafetli kadınların renkli görüntüler oluşturduğu hasat etkinliğinde toplanan zeytinler, kasalara konularak fabrikaya sıkıma gönderildi.

Bilimsel araştırmalarda 3 bin 200 yıllık olduğu belirtilen ağacın meyvelerinden elde edilen zeytinyağının litresi, öğrencilerin eğitimi için şenlikte 100 bin liradan açık artırmaya sunulacak.

Turizme kazandırılacak

Milas Kaymakamı Eren Arslan, gazetecilere, "Ata" ismi verilen ağacın halen ayakta olduğunu söyledi.

Ata ağacın bulunduğu zeytinlik arazinin sahibi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Aktürk de söz konusu ağacın yağının polifenol değerlerinin oldukça yüksek olduğunu dile getirdi.

Geçen yıl söz konusu ağaçtan 35 kilogram zeytin toplandığını, 3 litre yağ elde edildiğini belirten Aktürk, şunları kaydetti:

"Geçen yıl yarım litresi 30 bin liradan satıldı. Bu yıl 90 kilogram zeytin oldu ve 6 litre yağ elde edildi. Şenlikte litresini 100 bin liradan açık artırmaya sunacağız. Şu an teklif verenler var, 100 bin liranın da üzerine çıkacaktır. Anıt zeytin ağaçlarını turizme kazandırmak için çalışma yapıyoruz. Ata ağacın yaşını bilimsel çalışmalarda 3 bin ile 3 bin 200 olarak belirledik. Bilimsel makalesi yazıldı, Amerika'da bir dergide basılmak üzere yayıma gönderildi. Girit adasında bu boyutta 3 bin 3 bin 500 yaşlarında olduğu söylenen bir ağaç her sene 40-50 bin ziyaretçi kabul ediyor. Milas yöresinde 120 civarında anıt zeytin ağacı var. Turizm için önemli. Ata ağaçtan elde edilecek gelirin tamamını, okulların ihtiyaçlarının karşılanması ve çocukların eğitimi için bağışlanacak."

Butik Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Derneği Başkanı Atilla Totoş ise Türkiye'nin gurme ürün kalitesi bakımından İtalya'nın tahtını salladığını aktardı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ