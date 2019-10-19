Zeytinyağı uyarısı

Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, “85-90 liralık, hatta 100 liralık yağlar zeytinyağı değil. Buna diğer bitkisel yağlar konuluyor hatta zeytinyağı diye satılan yağların içine karıştırılan yağların gıda dışı kullanım için ayrılan yağlar olabildiğini de gördük” diye konuştu.