19 Ekim 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Ekim 2019 Cumartesi 00:47:09
Zeytinyağı uyarısı
Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yaklaşık yüzde 20'sinin gerçekleştiği Edremit Körfezi'ndeki ticaret ve ziraat odasının yöneticileri, tüketicileri merdiven altı tabir edilen yerlerde üretilerek internetten satışa sunulan yağlar konusunda uyardı.
Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, “85-90 liralık, hatta 100 liralık yağlar zeytinyağı değil. Buna diğer bitkisel yağlar konuluyor hatta zeytinyağı diye satılan yağların içine karıştırılan yağların gıda dışı kullanım için ayrılan yağlar olabildiğini de gördük” diye konuştu.
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