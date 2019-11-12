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12 Kasım 2019 Salı 15:51:39 | Son Güncelleme: 12 Kasım 2019 Salı 15:53:03

Zeytin ihracatında rekor kırıldı

Türkiye'den 2018-2019 sezonunda 141 milyon 574 bin dolarlık sofralık zeytin ihraç edilerek, bu alanda rekor kırıldı.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye, 2017-2018 sezonunda 127 milyon 353 bin dolarlık zeytin ihracatı gerçekleştirdi.

Bu rakam, 2018-2019 döneminde önceki yıla oranla yüzde 11 artarak 141 milyon 574 bin dolar oldu. Böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek zeytin ihracatına ulaşıldı.

Sofralık zeytinde daha önce en fazla ihracat 136 milyon 487 bin dolarla 2013-2014 döneminde yapılmıştı.

2018-2019 sezonunda en fazla ihracat 35 milyon 874 bin dolarla Almanya'ya gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 23 milyon 952 bin dolarla Irak, 19 milyon 760 bin dolarla Romanya, 11 milyon 358 bin dolarla ABD ve 6 milyon 211 bin dolarla Bulgaristan izledi.

Aydın Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, AA muhabirine, kalite ve rekolte açısından iyi bir dönemi geride bıraktıklarını söyledi.

Zeytin üreticilerinin yüzünün güldüğünü anlatan Ülgen, "Özellikle zeytine prim verilmesinden dolayı alımlar çok iyi. Aydın'da 22 milyon 193 bin 288 zeytin ağacı var. Yılda 386 bin 530 ton zeytin elde ediliyor." diye konuştu.

"150 milyon dolara ulaşacağız"

Zeytin ihracatından da güzel haberler aldıklarını dile getiren Ülgen, Türk ürününe çok fazla talep olduğuna işaret etti.

Yeni sezon ihracatının da başladığını hatırlatan Ülgen, şöyle konuştu:

"Ekimde 13 milyon dolar civarında sofralık zeytin ihracatı yapıldı. Geçen sezon (2018-2019) elde edilen 141 milyon dolarlık ihracatla bir rekor kırıldı. İnşallah bu sene yurt dışı pazarına daha iyi ürün sokacağız. Allah'ın izniyle istediğimiz rakam olan 150 milyon dolara ulaşacağız. Şu anda ihracatçıya her türlü destek veriliyor. Bu yönden bir şikayetimiz yok."

(AA)

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