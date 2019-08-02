Zambiya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Chileng: Türkiye çok güçlü, çok iyi kalitedesiniz

  • Bist 100
    101900
  • Dolar
    5,5844
  • Euro
    6,1929
  • Altın
    252,7490
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Türkiye'ye iki oyuncu getiriyor! Biri Fener'e diğeri G.Saray'a... Türkiye'ye iki oyuncu getiriyor! Biri Fener'e diğeri G.Saray'a...
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, yengesini belediyeye danışman yaptı Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, yengesini belediyeye danışman yaptı
Ersun Yanal: Transfer süreci bitince yüzde 100 hazır hale geleceğiz Ersun Yanal: Transfer süreci bitince yüzde 100 hazır hale geleceğiz
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'na takım aranıyor Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'na takım aranıyor
Adana'daki 5 milyon euroluk soygunun detayları ortaya çıktı: Vurgundan önce para çalmış Adana'daki 5 milyon euroluk soygunun detayları ortaya çıktı: Vurgundan önce para çalmış
Emre Belözoğlu: Bu sezon şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edeceğiz Emre Belözoğlu: Bu sezon şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edeceğiz
Ekrem İmamoğlu'ndan baldız kıyağı! Ekrem İmamoğlu'ndan baldız kıyağı!
Güney Koreli şirketten Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım Güney Koreli şirketten Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım
Pençe Harekatı'nda hainlere ağır darbe Pençe Harekatı'nda hainlere ağır darbe
Ürdün'den İsrail'in Mescid-i Aksa işgallerine uyarı Ürdün'den İsrail'in Mescid-i Aksa işgallerine uyarı
Kuzey Kore'nin bir hafta içindeki diğer iki füze denemesi Kuzey Kore'nin bir hafta içindeki diğer iki füze denemesi
Taşeron tediye ödeme tarihi belli oldu! 2019 taşeron ilave tediye son dakika gelişmeleri Taşeron tediye ödeme tarihi belli oldu! 2019 taşeron ilave tediye son dakika gelişmeleri
Torpile "münferit yanlış" diye karşı çıkan CHP’li Salıcı'nın bacanağı İBB'ye müşavir oldu Torpile "münferit yanlış" diye karşı çıkan CHP’li Salıcı'nın bacanağı İBB'ye müşavir oldu
'Manukyan'ın mirası' davasında flaş gelişme! 'Manukyan'ın mirası' davasında flaş gelişme!
Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zam oranı ne olacak? Emekli ve memur bu haberi bekliyor Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zam oranı ne olacak? Emekli ve memur bu haberi bekliyor
CHP'deki atama skandalı Kılıçdaroğlu ailesine uzandı CHP'deki atama skandalı Kılıçdaroğlu ailesine uzandı
Liselere yerleştirmede birinci nakil dönemi için son gün Liselere yerleştirmede birinci nakil dönemi için son gün
Meteoroloji'den yağmur yağışı ve hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 2 Ağustos 2019 Meteoroloji'den yağmur yağışı ve hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 2 Ağustos 2019
Kamu işçilerinin ek ödeme tarihleri belli oldu Kamu işçilerinin ek ödeme tarihleri belli oldu
Avrupa borsaları 'güçlü bilançolarla' İngiltere hariç yükselişle kapandı Avrupa borsaları 'güçlü bilançolarla' İngiltere hariç yükselişle kapandı
Zambiya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Chileng: Türkiye çok güçlü, çok iyi kalitedesiniz Zambiya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Chileng: Türkiye çok güçlü, çok iyi kalitedesiniz
Ali Koç gözünü karattı! 3 yıldız İstanbul'a geliyor Ali Koç gözünü karattı! 3 yıldız İstanbul'a geliyor
ABD’nin Çin'i çevreleme stratejisi ve küresel hegemonya ABD’nin Çin'i çevreleme stratejisi ve küresel hegemonya
Başkan Erdoğan, bin 355 yataklı Bursa Şehir Hastanesinin açılışını yapacak Başkan Erdoğan, bin 355 yataklı Bursa Şehir Hastanesinin açılışını yapacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Ağustos 2019 Cuma 09:18:13 | Son Güncelleme: 02 Ağustos 2019 Cuma 09:19:30

Zambiya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Chileng: Türkiye çok güçlü, çok iyi kalitedesiniz

Zambiya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Chileng, "Dubai gibi şehirleştirmek istiyoruz. Gökdelenler veya daha yoğun bir yapılaşma istiyoruz. 780 kilometrelik yol yapımı var, yatırımcı aranıyor. Türkiye çok güçlü, çok iyi kalitedesiniz." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Afrika İş Konseyi Başkanı Tamer Taşkın, Türkiye-Afrika ilişkileriyle ilgili, "Hükümetimiz bu işe önem verdi. Büyükelçilikler açtı, iş konseyleri kuruldu. Türk Hava Yolları sadece Kuzey Afrika'ya uçardı, bütün Afrika'ya uçmaya başladı. İlişkilerimiz gelişti. Bunlar bizi orada epey geliştiriyor." dedi.

Türk özel sektörünün Afrika kıtasına yönelik yatırımlarının artırılması ve ticaretinin kolaylaştırılmasına ilişkin Bodrum Ticaret Odası'nda (BODTO) düzenlenen toplantıda konuşan Taşkın, Afrika kıtasındaki tek eksiğin, bankacılık sistemi olduğunu söyledi.

Afrika'da Türkiye'nin parayla gerçekleştirilemeyecek bir imajı olduğunu ifade eden Taşkın, "Türk malı Avrupa kalitesinde, Uzak Doğu fiyatlarıyla' deniyor. Bu parayla pulla yapılamayacak bir imaj. Onun için herkes Türk malı geldiği zaman çok mutlu olarak, güven içinde alabiliyor. Türk fabrikaları Afrika'da yatırım yaptığı zaman çok büyük avantajlar elde ediyor." diye konuştu.

Afrika'daki Türkiye varlığının 2002 yılında başladığını belirten Taşkın, şunları söyledi:

"Hükümetimiz bu işe önem verdi. Büyükelçilikler açtı, iş konseyleri kuruldu. Türk Hava Yolları sadece Kuzey Afrika'ya uçardı, bütün Afrika'ya uçmaya başladı. İlişkilerimiz gelişti. Bunlar bizi orada epey geliştiriyor. Türkiye'ye guletlere gelen çok Güney Afrikalı turist görüyorum. Hatta marinalarımızda Güney Afrikalı çok tekne var. Bu tekneler bütün sezon bu ülkeden gelen turistler tarafından kullanılıyor. Afrikalılar aralarında tekneleri devre mülk sistemiyle çalıştırıyorlar. Bodrum'un müthiş bir tekne imalatı var. Tekne kullanımı Afrika'nın birçok yerinde var. Bu gulet ve polyester tekne işimizi oralarda da yapabiliriz."

Zambiya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi de Zambiya ve Afrika'nın sunduğu fırsatlara değindi.

Zambiya'nın Afrika Birliği'nin üyesi olduğunu anlatan Chilengi, "Afrika bir hastalıklar kıtası değil. Geri kalmış bir kıta da değil. Size sunmak istediğim Afrika, fırsatlarla dolu bir Afrika'dır. Afrika birkaç ekonomik bölgeden oluşuyor. Afrika çok hızlı büyüyen bir kıtadır." diye konuştu.

Afrika'da çok büyük bir genç nüfusun bulunduğunu kaydeden Chilengi, şöyle konuştu:

"Afrika'da eğitilmiş gençler var. Afrika'da hava her zaman iyi. Yabani hayat doğa, coğrafi güzellikler ve turizm potansiyeli var. Kendi ülkeme bakarsam Viktorya şelaleleri var. Hükümetlerimiz yatırımlara destek veriyor, teşvik veriyor. Zambiya ile Türkiye arasında ekonomi anlaşması imzalandı. Bu çok önemli bir şey. Bu karşılıklı yapılan yatırımları garantiye alıyor, hükümetler buna güvence veriyor. Afrika'da önemli bir birlik olma hareketi var. Bu konuda Avrupa bizi ayırmaya çalışıyor ama biz buna izin vermiyoruz. Çok büyük ekonomi reformları yola koyduk. Benim ülkemde istediğiniz kadar döviz bozabilirsiniz, kısıtlama yok."

Chilengi, yeni ajandalarında, bütün Afrika'nın serbest bölge olmasını hedeflediklerine işaret etti.

Afrika'nın büyük bir şantiye ve inşaat alanı olduğunu anlatan Chilengi, "Altyapı olarak hastane, havaalanı, tren yolu her şeye ihtiyacımız var. Her şeyi yeniden yapmaktayız. Afrika'da bütün altyapıyı yapma kalkınma programımız var. Bu programın arkasında 55 Afrika ülkesi var. Artık Türk bankaları da Afrika'daki Türk yatırımcılara yardımcı olmak için oraya taşınmaktadır. Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı ile görüşmelerim oldu. Ziraat Bankası'nı Zambiya'ya da açmalarını teklif ettim." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin özellikle inşaat sektöründe Afrika'da inanılmaz imkanlar yakalayabileceğini belirten Chilengi, Afrika'da otel inşaatı alanında büyük bir potansiyel olduğunu aktardı.

"Türkiye çok güçlü, çok iyi kalitedesiniz"

Türk yatırımcıların, kendisine "Ülkenizde Çinli yatırımcı var mı?" diye sorduğunu aktaran Chilengi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben de 'ever var tabii' diyorum. Aynen Türkiye'de olduğu gibi, Avrupa'da olduğu gibi Çin her yerde. Ancak şunu da söylüyorum, 'Çin'in sağladığı kalite her zaman iyi değil. Bizim ülkemizde artık bir slogan var. 'Türk usulü yapalım'. Bu da iyi bir kaliteyi kastediyor. Zambiya'da bilgisayar montajı yapma fabrikası kuruluyor. Orada hemen yatırım yapılabilir. Bu da bir kamu ve özel sektör arasında bir proje. Zambiya'da 1,3 milyon daire eksik, inşaat sektörü bunu destekliyor. Türk müteahhitler bu işe ortak olabilir. Bu projeye 964 milyon dolar ayrıldı. Yeni bir tren ve ray sistemi yatırımı yapılacak, bunun için de çok büyük bir yatırım ayrıldı ve masada. Geri dönüşüm projesi de var. Şehirlerimizi Dubai gibi şehirleştirmek istiyoruz. Gökdelenler veya daha yoğun bir yapılaşma istiyoruz. 780 kilometrelik yol yapımı var, yatırımcı aranıyor. Türkiye çok güçlü, çok iyi kalitedesiniz. Başka ülkeler yarı kalitede geliyorsa sizin üretiminiz, sizin ürünleriniz tam kalitede geliyor. Zambiya'da iş yapan Türkler var, gelin onlarla konuşun, geri kalmayın sizi de bekliyoruz. Zambiya'ya hiç korkmadan yatırım yapabilirsiniz. Zambiya'da serbest bölge kurmayı düşünüyorsanız oradan aynı ekonomik bölgede bulunan ülkelere vergisiz satış, ihracat yapabilirsiniz. Bu sizin için büyük bir fırsat. Türkiye'nin kalitesine çok güveniyorum. Lütfen gelin, sizi davet ediyorum."

DEİK Türkiye-Hong Kong İş Konseyi Başkanı Mustafa Necati Abacıoğlu, DEİK Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Fatih Volkan Kazova ve Bodrum Ticaret Odası Başkan Yardımcısı İbrahim Akkaya'nın da katıldığı toplantıda, DEİK/Türkiye-Afrika İş Konseyleri'nin yürüttüğü faaliyetler, Türkiye-Afrika ticari ilişkileri, Afrika ekonomisi, tüketici profili, kültürü, ticareti ve Afrika'da mevcut iş fırsatları gibi konular ele alındı.

(AA)

Açılışını Başkan Erdoğan yapılacak!
Bu ne hal Başkan!
Kredi faizlerinde büyük indirim
Trump Venezuela'yı "blokaj altına almayı" düşünüyor
Cenk Tosun bombası! Geri dönüyor...
9 ayda 9 doğuracak
İntibakta yeni umut
Ali Koç gözünü karattı! 3 yıldız İstanbul'a geliyor
Kim bu kadın?
Torbacının protez bacağından eroin çıktı
Tartıştığı annesini sırtından bıçakladı
Bakan Akar'dan flaş Kıbrıs mesajı : Kimsenin şüphesi olmasın!
Gri kategoride yer alan terörist öldürüldü
İtalya'da bir rahip cinsel tacizden gözaltına alındı
İnterpol Genel Sekreterliği terörle mücadeleye zarar veriyor
İdlib'de şartlı ateşkes ilan edildi
CHP'li Belediye Başkanı İsmail Uygur işçileri kovdu 1.3 milyonluk makam aracı aldı
Bahçeli'den İYİ Partililere çağrı
YAŞ kararıyla 14 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
Yunanistan Ege'de zeplin kaldıracak
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ