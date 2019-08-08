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08 Ağustos 2019 Perşembe 14:14:38 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019 Perşembe 14:15:46

Yurt dışındaki Türk markalarının mağaza sayısı 5 bine koşuyor

Türkiye'nin önde gelen markalarını bünyesinde barındıran BMD'nin, yurt dışındaki mağaza sayısını 3 yılda yaklaşık yüzde 100 artıran markaları, sınır ötesi büyümeyi hedef alarak rotayı yurt dışına çevirdi.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, markaların yurt dışında her gün ortalama 2 mağaza açmaya devam ettiğini belirterek, "Haziran sonu itibarıyla 125 ülkede toplam 4 bin 396 mağazamız ve 12 bin 884 satış noktamız bulunuyor. Markalarımızın yılın ikinci yarısında da aynı hızla devam edeceklerine ve yıl sonunda yurt dışı mağaza sayımızın 5 bin sınırına yaklaşacağına inanıyorum. Başka bir ifade ile sınırlarımızın ötesindeki mağaza sayımızı 3 yılda yaklaşık yüzde 100 artırmış olacağız." dedi.

Başta hazır giyim olmak üzere perakende sektöründen firmaların katılımıyla kurulan BMD, iletişim, optik, mobilya, ayakkabı, küçük mutfak ürünleri, kozmetik, aksesuar, ev tekstili ve dekorasyonu, çok katlı mağazacılık gibi alanlardan firmalarla üyelerinin sektörel dağılımını çeşitlendirerek Türkiye'nin en tanınmış, marka değeri en yüksek kurumlarını bünyesinde barındırıyor.

Yurt dışındaki mağaza sayısını 3 yılda yaklaşık yüzde 100 artıran BMD üyesi markalar, sınır ötesi büyümeyi hedef alarak rotayı yurt dışına çevirdi.

BMD üyesi markaların yurt dışında en çok mağaza açtığı ülkeler arasında 636 mağaza ile Rusya başı çekerken, Rusya'yı, 320 mağaza ile Kazakistan, 294 mağaza ile Suudi Arabistan, 219 mağaza ile Romanya ve 213 mağaza ile Irak takip ediyor.

'Markalarımız ekonomimizin 'özel kuvvetleri' gibi çalışıyor'

BMD Başkanı Öncel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk markalarının, yılın ilk yarısında yeni üye katılımları ve mevcut üyelerin yatırımlarıyla yurt dışı mağaza sayısını 4 bin 396’ya çıkardığını belirterek, Türk markalarının en çok mağazasının bulunduğu ülkeler sıralamasında Rusya'nın açık ara önde olduğunu söyledi. Öncel, BMD üyelerinin Rusya'da 636 mağazası olduğunu belirtti.

İç pazardaki doygunluk ve yüksek maliyetler nedeniyle markaların son yıllarda yurt dışındaki fırsatları değerlendirmeye odaklandığını aktaran Öncel, şöyle devam etti:

"BMD üyesi markalarımızın 2016'da yurt dışında toplam 2 bin 500 mağazası vardı. Ekonomimizin 'özel kuvvetleri' gibi çalışan markalarımız, sınırlarımızın ötesinde 2017'de 650, 2018’de 850 yeni mağaza açtı. 2019’a başlarken üyelerimizin yurt dışında 4 bin civarında mağazası vardı. Küresel ticaretteki belirsizlikler nedeniyle 2019 için biraz temkinli bir projeksiyon yapmış ve yurt dışında en az 500 yeni mağaza açılacağını öngörmüştük. İlk 6 ayda öngörümüzün çok üstünde bir performans ortaya koyduk. Tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yılın ilk yarısında da markalarımız yurt dışında her gün ortalama 2 mağaza açmaya devam etti. Haziran sonu itibarıyla 125 ülkede toplam 4 bin 396 mağazamız ve 12 bin 884 satış noktamız bulunuyor. Markalarımızın yılın ikinci yarısında da aynı hızla devam edeceklerine ve yıl sonunda yurt dışı mağaza sayımızın 5 bin sınırına yaklaşacağına inanıyorum. Başka bir ifade ile sınırlarımızın ötesindeki mağaza sayımızı 3 yılda yaklaşık yüzde 100 artırmış olacağız.

(AA)

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