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07 Ekim 2019 Pazartesi 17:23:21 | Son Güncelleme: 07 Ekim 2019 Pazartesi 17:24:22

'Yuan'daki devalüasyon Avrupa'ya yarıyor

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Çin'in para birimi yuanın yüzde 10 devalüe edilmesinin Almanya hariç Avrupa ekonomisine 1,94 milyar avroluk bir ek katkısı olacağını duyurdu.

Almanya'da bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ticaret savaşlarında Çin'in para birimi yuanın yüzde 10 devalüe edilmesinin Almanya hariç Avrupa ekonomisine 1,94 milyar avroluk bir ek katkısı olacağını, bunun yüzde 20 olması halinde rakamın 2,82 milyar avroya kadar çıkabileceğini duyurdu.

Ifo, ticaret savaşlarında Çin'in para birimi yuandaki devalüasyonun ticari etkilerine ilişkin bir araştırma raporu yayımladı.

Ticaret savaşlarında Çin'in para biriminin devalüe edilmesinin, Almanya, Avrupa ve dünyanın geri kalanı için daha fazla refah sağlayacağı belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Bu devalüasyonun sonucu Çin için olumsuz oldu. Ticaret savaşları ve yüzde 10'luk bir devalüasyon göz önüne alındığında ülke, 29,27 milyar avro kaybedebilir. Yüzde 20'lik bir devalüasyon, bunu 33,79 milyar avroya çıkarabilir. Ifo'nun ticaret model hesaplamasına göre, yuanın yüzde 10 değer kaybetmesinde Almanya 413 milyon avroluk reel gelir ederken, bu değer kaybının yüzde 20 olması durumda Almanya'nın kazancı 500 milyon avroya yükselebilir."

Yuanın 2018'in ilkbaharından bu yana ABD dolarına karşı yüzde 13 değer kaybettiği aktarılan raporda, "Ticaret savaşlarında Çin'in para birimi yuanın yüzde 10 devalüe edilmesinin Almanya hariç Avrupa ekonomisine 1,94 milyar avroluk bir ek katkısı olacak. Bunun yüzde 20 olması halinde rakam, 2,82 milyar avroya kadar çıkabilir." denildi. 

Raporda, yuandaki yüzde 10'luk devalüasyonda ABD hariç dünyanın geri kalanının kazancının 5,68 milyar avro, yüzde 20'luk devalüasyonda ise 6,51 milyar avroya yükseleceği bildirildi.

ABD ekonomisinin ticaret savaşlarında Çin'e karşı kaybının yuanın dolara karşı değer kaybetmesiyle azalacağı vurgulanan raporda, yuandaki yüzde 10'luk devalüasyonla ABD'nin 397 milyon avroluk kayıp yaşayacağı, bunun yüzde 20 olması halinde ise 476 milyon avroluk kazanç sağlayacağı kaydedildi.

(AA)

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