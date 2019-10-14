YSK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? YSK memur alımı başvuru tarihleri

  • Bist 100
    96749
  • Dolar
    5,9202
  • Euro
    6,5278
  • Altın
    281,6270
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Gram altın 283 lira seviyelerinde Gram altın 283 lira seviyelerinde
PKK/PYD'li teröristler Hava Kuvvetleri tarafından imha edildi PKK/PYD'li teröristler Hava Kuvvetleri tarafından imha edildi
Roma bu sezon başında kiralık olarak gönderdiği 3 futbolcusundan 30 milyon Euro gelir bekliyor Roma bu sezon başında kiralık olarak gönderdiği 3 futbolcusundan 30 milyon Euro gelir bekliyor
Üniversite-sanayi iş birliği güçlenerek devam ediyor Üniversite-sanayi iş birliği güçlenerek devam ediyor
Pittsburgh Üniversitesi Meme Cerrahisi Anabilim Dalı Direktörü Prof. Dr. Soran: Kanseri ancak kanser uzmanları tedavi edebilir Pittsburgh Üniversitesi Meme Cerrahisi Anabilim Dalı Direktörü Prof. Dr. Soran: Kanseri ancak kanser uzmanları tedavi edebilir
Başkan Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor Başkan Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor
Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD'li teröristler Hava Kuvvetleri tarafından imha edildi Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD'li teröristler Hava Kuvvetleri tarafından imha edildi
Fransa, Suriye'deki askeri ve sivil personelini korumak için önlem alacak Fransa, Suriye'deki askeri ve sivil personelini korumak için önlem alacak
Emre Belözoğlu: Her Türk vatandaşının Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemesi ve askerlerimize dua etmesi gerekiyor Emre Belözoğlu: Her Türk vatandaşının Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemesi ve askerlerimize dua etmesi gerekiyor
Gri listedeki terör örgütü DHKP/C üyesi Seval Yaprak, Kırklareli'nde yakalandı Gri listedeki terör örgütü DHKP/C üyesi Seval Yaprak, Kırklareli'nde yakalandı
Bağdat'ta Haşdi Şabi silah deposuna saldırı Bağdat'ta Haşdi Şabi silah deposuna saldırı
Almanya'da yaşayan menajerlerden Enver Cenk Şahin'e destek: Şaşırmadık! Almanlar 90'lardan beri aynı Almanya'da yaşayan menajerlerden Enver Cenk Şahin'e destek: Şaşırmadık! Almanlar 90'lardan beri aynı
MHP lideri Devlet Bahçeli, tedavisinin ardından MHP Genel Merkezi'ne geldi MHP lideri Devlet Bahçeli, tedavisinin ardından MHP Genel Merkezi'ne geldi
Münbiç nerede? Münbiç haritadaki yeri Münbiç nerede? Münbiç haritadaki yeri
Fransız gazeteciden asker selamı yorumu: Kabul etmek lazım Fransız gazeteciden asker selamı yorumu: Kabul etmek lazım
Bakan Çavuşoğlu: Burada sadece teröristler hedef alnıyor Bakan Çavuşoğlu: Burada sadece teröristler hedef alnıyor
Lüksemburglu bakan Jean Asselborn'dan Türkiye itirafı: Durdurmaya gücümüz yetmez Lüksemburglu bakan Jean Asselborn'dan Türkiye itirafı: Durdurmaya gücümüz yetmez
İzel'in yeni imajı sosyal medyada olay oldu! Takipçileri topa tuttu İzel'in yeni imajı sosyal medyada olay oldu! Takipçileri topa tuttu
Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok
Magnum Maserati çekilişi canlı izle: Magnum çekilişi saat kaçta, sonuçlar açıklandı mı? Magnum Maserati çekilişi canlı izle: Magnum çekilişi saat kaçta, sonuçlar açıklandı mı?
Geçtiğimiz sezonun yıldızı Feghouli, bu sezon yokları oynuyor Geçtiğimiz sezonun yıldızı Feghouli, bu sezon yokları oynuyor
Crystal Palace, Ozan Tufan'ı sezon sonunda bedelsiz transfer etmenin planlarını yapıyor Crystal Palace, Ozan Tufan'ı sezon sonunda bedelsiz transfer etmenin planlarını yapıyor
Galatasaray'ın satmak istediği Mariano, ülkesi Brezilya’da takım arıyor Galatasaray'ın satmak istediği Mariano, ülkesi Brezilya’da takım arıyor
Irkçı Geert Wilders'tan tepki çeken Barış Pınarı Harekatı paylaşımı Irkçı Geert Wilders'tan tepki çeken Barış Pınarı Harekatı paylaşımı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

14 Ekim 2019 Pazartesi 09:45:17 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 09:47:07

YSK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? YSK memur alımı başvuru tarihleri

YSK memur alımı başvuru tarihleri merak ediliyor. YSK personel alımına başvurmak isteyenler, alım süreci ile ilgili araştırma yapıyor. Yüksek Seçim Kurulu mühendis, çözümleyici, programcı, şoför, sekreter, santral memuru ve kaloriferci alıyor. Adaylar her bir kadro ve unvan için yalnızca bir adet başvuru yapabiliyor. Aynı adayın birden fazla kadro ve unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenlerin kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacak. Peki, YSK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? diye merak edenler için işte detaylar

YSK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? YSK memur alımı başvuru tarihleri, arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Yüksek Seçim Kurulu mühendis, çözümleyici, programcı, şoför, sekreter, santral memuru ve kaloriferci alıyor. YSK personel alımına başvurmak isteyenler, alım sürecini araştırıyor. Başvurular Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının kurumsal internet sitesinde (www.ysk.gov.tr) yer alan müracaat formunun elektronik ortamda doldurulması suretiyle yapılıyor. Adaylar her bir kadro ve unvan için yalnızca bir adet başvuru yapabiliyor. Aynı adayın birden fazla kadro ve unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenlerin kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacak. YSK personel alımı başvuruları ile ilgili diğer detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

 

MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN.

 


 
YSK MEMUR ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

YSK personel alımı başvuruları bugün (14 Ekim) saat 09.00’da başladı. 21 Ekim 2019 tarihinde mesai bitimi itibariyle (saat 17.00’de) sona erecek.

YSK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının kurumsal internet sitesinde (www.ysk.gov.tr) yer alan müracaat formunun elektronik ortamda doldurulması suretiyle yapılacaktır. Elektronik ortamda yapılan başvuruda adayların bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak girmeleri gerekmektedir. Posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Başvuru işlemini uygun şekilde yaparak tamamlayan adaylara başvuru kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak verilecektir. Adaylar her bir kadro ve unvan için yalnızca bir adet başvuru yapabileceklerdir. Aynı adayın birden fazla kadro ve unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenlerin kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının beş katı aday çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağırılacak.

Sözlü sınava katılacak adayların, Başkanlık kurumsal internet sitesinde bulabilecekleri ve usulüne uygun doldurdukları 3 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu, 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisini, (ayrıca Taşra Teşkilatı Zabıt Katibi ve Hizmetli kadroları için müracaat eden adayların, ilan edilen yerlerden 30 adet yer için tercihte bulundukları imzalı talep istem dilekçelerini) sözlü sınav günü Başkanlığa teslim etmeleri gerekmektedir.

Sözlü sınavı; atanılacak kadronun gerektirdiği mesleki bilgi düzeyi (50 puan), Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi düzeyi (15 puan), genel kültür düzeyi (15 puan) ile özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, temsil kabiliyeti, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği konularından (20 puan) olmak üzere, toplam 100 puan üzerinden sınav kurulu üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirme yapılacaktır.

Sözlü sınavında başarılı sayılabilmek için, sınav kurulunun verdiği puan ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

YSK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

GENEL ŞARTLAR

- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

- İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

- 2018 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında; Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, orta öğretim mezunları için KPSS94 puan türlerinden en az 70 puan almış olmak,


ÖZEL ŞARTLAR

- Mühendis kadrosuna atanabilmek için;
bilgisayar, bilgisayar bilimi, bilgisayar bilimleri, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, bilgisayar bilimleri mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ve enformatik mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, bilgisayar bilimi ve mühendisliği, kontrol ve bilgisayar mühendisliği, bilgisayar donanımı ve teknolojisi, bilgisayar sistemleri ve ağları, yazılım mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği veya elektrik mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

- Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, fizik, matematik, haberleşme mühendislikleri ile fakültelerin matematik, istatistik, bilgisayar bilimleri, bilgisayar enformatik, bilgisayar enformasyon sistemleri, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilişim sistemleri ve teknolojileri, enformasyon teknolojileri, fizik, matematik-bilgisayar, yönetim bilişim sistemleri bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışı öğretim kurumlarından mezun olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (D) düzeyinde başarılı olmak veya dil yeterliği bakımından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak veya eğitim dili İngilizce olan bir fakülte ya da yüksekokuldan mezun olmak veya yükseköğrenim sırasında hazırlık eğitimi almış olmak,

4) En az bir işletim sisteminin kullanılmasını bildiğini belgelemek.

- Programcı kadrosuna atanabilmek için;
1) Müfredatında bilgisayar programlama dillerine yer veren fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

2) En az bir programlama dili bildiğini belgelemek,

3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (D) düzeyinde başarılı olmak veya dil yeterliği bakımından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak veya eğitim dili İngilizce olan bir fakülte ya da yüksekokuldan mezun olmak veya yükseköğrenim sırasında hazırlık eğitimi almış olmak,

4) En az bir işletim sisteminin kullanılmasını bildiğini belgelemek.
- Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için; fakülte ve yüksekokulların bilgisayar eğitimi veren bölüm ya da programlarından mezun olmak,
- Teknisyen kadrosuna atanabilmek için; orta öğretim kurumlarının, bilişim teknolojileri alanı ve dallarından mezun olmak.
- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Zabıt Katibi kadrolarına atanabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

- Şoför kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

- Sekreter kadrosuna atanabilmek için;
en az yüksekokulların sekreterlik ve büro yönetimi bölüm ya da programlarından mezun olmak,

- Santral memuru ve hizmetli kadrolarına atanabilmek için;
en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

- Kaloriferci kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) MEB’den onaylı Doğalgaz Kalorifer Ateşçiliği veya Kalorifer ateşçiliği sertifikalarından ya da 3308 sayılı Kanuna göre bu daldaki ustalık/kalfalık belgelerinden herhangi birine sahip olmaları veya örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli olarak konu ile ilgili ders almış olmaları ve bu hususu resmi olarak belgelemeleri gerekmektedir.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ