Yıllık zararı 5 milyar lirayı aşan su kayıpları içi Bakanlık düğmeye bastı
Yıllık zararı 5 milyar TL'yi bulan su kayıpları için Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçerek önemli bir çalışmanın altına imza attı. Yurt dışından getirilen program ile her borudaki su akışı, her noktadaki basınç, her depodaki suyun yüksekliği gibi birçok konu takip edilecek.
Yıllık zararı 5 milyar liradan fazla olan su kayıplarının azaltılması konusunda önemli bir çalışmaya imza atan Tarım ve Orman Bakanlığı, ABD Çevre Koruma Ajansı’nın geliştirmiş olduğu bir programı Türkçeye çevirerek belediyelerin kullanımına sundu.
Program ile her borudaki su akışı, her noktadaki basınç, her depodaki suyun yüksekliği gibi birçok konu takip edilecek.
Öte yandan Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce, İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği hazırlanırken, su kayıp oranlarının belirli oranlara indirilmesi yükümlülüğü getirildi.
SU KAYIPLARI YÜZDE 25'E DÜŞECEK
Büyükşehir ve il belediyelerin su kayıp oranlarını 2023’e kadar yüzde 30’a, 2028’de ise yüzde 25’e indirmesi gerekiyor. Su kayıplarının yüzde 25’e düşürülmesiyle bir yılda yaklaşık 8 milyon metreküp suyun, 110 bin nüfuslu bir şehrin 1 yıllık su karşılayabilecek.
İHA'nın haberine göre, yapılan araştırmalarda Türkiye’nin su kaynaklarını daha verimli kullanılmadığı takdirde, 2030’dan itibaren su sıkıntısı çeken bir ülke durumuna düşeceği belirtiliyor. Belediyelerin faturalandırdığı su kullanımı ile kaynaktan çektiği su miktarı dikkate alındığında, kayıp-kaçak oranı yüzde 36 civarında.
Bunun da yaklaşık 2 milyar metreküp suya yani yaklaşık 27 milyon kişinin bir yıllık su ihtiyacına karşılık geldiği ifade ediliyor.
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- Yıllık zararı 5 milyar lirayı aşan su kayıpları içi Bakanlık düğmeye bastı
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