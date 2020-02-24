24 Şubat 2020 Pazartesi 10:56:02 | Son Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 11:13:18
Yılın ilk ayında Türkiye'yi 1 milyon 787 bin 435 yabancı ziyaret etti
Kültür ve Turizm Bakanlığının sınır istatistiklerine göre yılın ilk ayında Türkiye'yi 1 milyon 787 bin 435 yabancı ziyaret etti
Kültür ve Turizm Bakanlığının sınır istatistiklerine göre yılın ilk ayında Türkiye’yi 1 milyon 787 bin 435 yabancı ziyaret etti.
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