Yılbaşı gelmeden kredisi geldi! Düşük faizli uzun vadeli

Yılbaşı dolayısıyla müşterilerinin artan nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli kampanyalar düzenleyen bankalar, birbirinden farklı vade, faiz oranı ve ödeme seçenekleriyle kredi kullanma imkanı sunuyor. Merkez Bankası'nın politika faizini son 4 toplantıda 1200 baz puan indirmesiyle,tüketici kredilerinde de faiz oranları düştü. Geçen yılbaşında yüzde 2'nin altında olan ihtiyaç kredileri, bir yılın ardından, yüzde 0.98'e kadar geriledi. Bankalar, yeni yıl dolayısıyla düzenledikleri kredi kampanyalarında tüm kesimlere özel fırsatlar sunuyor.

60 AYA KADAR VADE FIRSATI

Alternatif Bank'tan yılbaşı kredisi kullanmak isteyenler, yüzde 1.04'ten başlayan faiz oranları ve 60 aya varan vadelerden yararlanabilecek. DenizBank, yeni yıla özel ihtiyaç kredisi kapsamında, yüzde 0.99'dan başlayan faiz oranlarıyla 60 aya varan vade seçenekleri sunuyor. Kredi limiti 80 bin TL'ye kadar olan Yılbaşı Kredisi'ne şubeye gitmeden kullanma imkanı sunuluyor.

HER KESİME KREDİ KOLAYLIĞI

Garanti BBVA'nın, “Yeni Yıl Kredisi” kampanyasıyla, çalışan, esnaf ve emekliler, yüzde 0.99'dan başlayan faiz oranlarıyla 60 aya kadar vadeyle kredi kullanabilecek. Kampanya 31 Aralık'a kadar geçerli olacak. QNB Finansbank, yılbaşına özel, günde 15 TL'den başlayan taksitlerle 15 bin TL ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. 3 ay taksit erteleme imkanı sağlayan ihtiyaç kredisinde aylık yüzde 0.99 olan faiz oranı, müşteri özelinde değişiklik gösterilebiliyor.

GÜNDE 8 TL TAKSİT SEÇENEĞİ

Şekerbank da, bireysel müşterilerinin yeni yıl öncesi her türlü finansman ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmak amacıyla kredi kampanyası başlattı. Yeni yıla özel kampanyada günde 8 TL'den başlayan taksit seçenekleriyle 3 ay taksit erteleme imkanı da sunuluyor. Kampanya, 31 Aralık'a kadar devam edecek.

PiYASA HAREKETLENECEK

Bankalar, müşterilerinin yeni yıl alışverişlerini rahatça yapabilmeleri için, birbirinden cazip kredi imkanları sunuyor. Yılbaşı öncesi başlatılan kampanyalarla piyasaların hareketlenmesi bekleniyor.