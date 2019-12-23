Yılbaşı alışverişinde merdiven altı uyarısı
TESK Genel Başkanı Palandöken, Yoğun bir alışveriş trafiği olacağı için, sağlıksız ve ucuz yiyeceklerin satışı arttı dedi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılbaşında “merdiven altı yiyecekler”den uzak durulması gerektiğini belirterek, “Yoğun bir alışveriş trafiği olacağı için merdiven altı dediğimiz sağlıksız ve ucuz yiyeceklerin satışı arttı. Vatandaşlarımız güvenilir alışveriş için güvendiği esnafı tercih etmeli” uyarısını yaptı.
KALİTELİ ÜRÜN ALIN
Yılbaşı sofralarını güvenli ürünlerle donatmak için alışverişte dikkatli olunması gerektiğini belirten Palandöken, “Esnafımız gerekli denetimleri yapılmış, hijyen kurallarına uygun satışlar yapar. Aldığınız kuruyemişin taze, meyvenin kaliteli, süs eşyalarının sağlığa uygun olması, ailemizin ve dostlarımızın sağlığını tehlikeye atmamak için tek şarttır” dedi.
DÜŞÜK FİYATA DİKKAT
Palandöken, “Yeni yıla içimiz rahat girmek için, hazırlıklarını tamamlamış ve müşterisini bekleyen esnafımızdan alışveriş yapılmalı. Yalnızca göz boyamak ve satışları artırmak için fiyatlarının düşük tutulduğu ürünlerden kaçınılmalı” değerlendirmesinde bulundu.
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