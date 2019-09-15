Yıl sonuna kadar 550 ilçe doğalgaza kavuşacak
Geçen yıl 81 şehre doğalgaz götüren bakanlık, bu yıl sonuna kadar 550 ilçeye daha gaz ulaştıracak.
Yılın başından bu yana Çankırı’nın Şabanözü, Diyarbakır’ın Çermik, Samsun’un Kavak, Diyarbakır’ın Silvan, Şanlıurfa’nın Birecik, Kütahya’nın Kuruçay ve Hisarcık yerleşim yerlerine doğal gaz götürüldü. Böylece eylül ayı itibarıyla doğal gaz hizmetinden yararlanan ilçe ve belde sayısı 517’ye ulaştı. Yıl sonuna kadar bu rakamın 550’ye yükselmesi öngörülüyor.
15 MİLYONU AŞTI
Türkiye’de doğal gaz abone sayısı bu yıl itibarıyla 15 milyonun üzerine çıkarken, yaklaşık 65 milyon vatandaşın doğal gaza erişimi sağlandı. Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, mayıs ayında yaptığı açıklamada, bu yıl 1,1 milyar liralık doğal gaz şebeke yatırımı yapılarak 1 milyon yeni abonenin daha doğal gaza kavuşacağını belirtmişti.
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