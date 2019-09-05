Yıl bitmeden rekor geldi

Ağustos ayı ihracat rakamları, Sivas Kongresi’nin 100. yıl dönümü dolayısıyla Sivas Kongre ve Etnografya Müzesi’nde düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, haziran ve ağustosta uzun bayram tatilleri nedeniyle ihracat rakamlarının etkilendiğini ancak buna rağmen 8 aylık rakamın cumhuriyet rekoru olduğunu kaydederek, “Ağustos ayında ihracatımız yüzde 1.69 artışla 13 milyar 150 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalatımız da binde 2.7’lik azalmayla 15 milyar 526 milyon dolar olarak gerçekleşti” dedi.

İTHALAT AĞUSTOSTA DA AZALDI

Pekcan, böylece ağustosta dış ticaret açığının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.9 azalmayla 2 milyar 376 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 84.7 olduğunu söyledi. Pekcan, yılın 8 ayında ihracatın yüzde 2.9 artış gösterdiğini, ithalatın ise yüzde 16.9 azaldığını belirterek, söz konusu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranının geçen yıl yüzde 69.2 iken bu sene yüzde 85.6’ya çıktığını söyledi. Bakan Pekcan, “Yine 8 aylık ihracat rakamımız da 117.2 milyar dolarla en yüksek seviyeye ulaşmıştır” diye konuştu.