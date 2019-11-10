Yetkisiz numaralar servis dışı kalacak

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğ’ünce, son zamanlarda tüketicilerden gelen yoğun şikayetler üzerine, sabit internet hizmetiyle ilgili haksız ticari uygulamalara son verilmesi amacıyla BTK ve sektör temsilcilerinin katılımıyla Ankara'da toplantı düzenlendi.

BAKANLIĞA ŞİKAYET YAĞIYOR

Toplantıda, Ticaret Bakanlığı yetkililerince, “0850” ile başlayan telefon numaraları başta olmak üzere firma çağrı merkezleri ve bayileri tarafından tüketicilerin sabit internet hizmetine ilişkin devam eden taahhütlerinin bittiği veya bitmek üzere olduğu gerekçesiyle arandıklarına yönelik birçok şikayet alındığı belirtildi.

YENİ SÖZLEŞME YALANI

Tüketicilere, ayrıca “yeni sözleşme yapılması gerektiğinin, aksi takdirde yüksek tutarda fatura yansıtılacağının, taahhütlü aboneliğin erken sonlandırılması durumunda cayma bedelinin firmaları tarafından karşılanacağının” söylendiği ifade edildi. Böylece başka kampanyaların tanıtımı yapılmak suretiyle mevcut taahhütlerin sonlandırılıp yeni abonelikler için onay alındığı, bu şekilde birçok mağduriyetin yaşandığı kaydedildi.

SADECE BAYİLER ARAYABİLECEK

Toplantıda, ilgili firmalar, Bakanlık ve BTK temsilcilerinin katılımıyla bir komisyon oluşturulmasına karar verildi. Komisyon, tüketicileri arayarak mağdur eden telefon numaralarının iletişime kapatılması, aramaları yapanların ilgili firma tarafından bayiliğine son verilmesi, diğer firmaların bu bayilerle çalışmaması, yeni abone veya abone taşınması için sadece şirket merkezlerinin uhdesinde bulunan müşteri çağrı merkezlerinin yetkili kılınması için çalışma yapacak.