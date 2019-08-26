Yerli ve milli baz istasyonu sahada

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın desteğiyle Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın koordinasyonunda Türk mühendislerince geliştirilen ilk milli baz ULAK, haberleşmede hizmet vermeye devam ediyor.

Siparişler artıyor

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, haberleşme sisteminin daha güvenli hale geleceğini belirterek, “Geldiğimiz aşamada toplamda yaklaşık bin 500 ULAK baz istasyonu operatörlerimize teslim edildi. Bu baz istasyonlarından 750’si hizmet verirken, diğerlerinin kurulum çalışmaları devam ediyor” diye konuştu. Balcı, Turkcell ile 2019-2023 dönemini kapsayan 2 bin 650 adet ULAK baz istasyonu için ticari sipariş anlaşması yapıldığını anımsatarak, “Türk Telekom ve Vodafone’dan da 250’şer olmak üzere toplam 500 baz istasyonu siparişi aldık” ifadelerini kullandı.