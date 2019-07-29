Yerli uçak çeker aracı Rahvan: 60 ton çekiyor

  • Bist 100
    102811
  • Dolar
    5,6292
  • Euro
    6,2633
  • Altın
    255,9390
İstanbul
20 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Rize'deki saldırıda yaralanan Rabia dehşeti böyle anlattı: Boğarak öldürecekti Rize'deki saldırıda yaralanan Rabia dehşeti böyle anlattı: Boğarak öldürecekti
Çatı katından atılan 2,5 yaşındaki çocuk yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor Çatı katından atılan 2,5 yaşındaki çocuk yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Tahran, İran’ı ziyaret etme teklifimi reddetti ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Tahran, İran’ı ziyaret etme teklifimi reddetti
Hakkari'de 20 bin yıllık Cilo buzları eriyor Hakkari'de 20 bin yıllık Cilo buzları eriyor
Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve AB Başkanı: Türkiye'nin ihracatının yarısı AB ile yapılıyor Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve AB Başkanı: Türkiye'nin ihracatının yarısı AB ile yapılıyor
Otomobilde 3 bin kurbağa ele geçirildi: 5 gözaltı  Otomobilde 3 bin kurbağa ele geçirildi: 5 gözaltı 
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı
Zonguldak'ta 45 yıldır bitirilemeyen 36 km’lik duble yol hizmete açıldı Zonguldak'ta 45 yıldır bitirilemeyen 36 km’lik duble yol hizmete açıldı
Gazeteci İsmail Saymaz ile Banu Güven sosyal medya üzerinden birbirine girdi Gazeteci İsmail Saymaz ile Banu Güven sosyal medya üzerinden birbirine girdi
Bayram tatili öncesi sürücülere uyarı Bayram tatili öncesi sürücülere uyarı
Suriye'nin Deyrizor ilinde koalisyon saldırısında 5 sivil öldü Suriye'nin Deyrizor ilinde koalisyon saldırısında 5 sivil öldü
ABD-Çin krizi ticarette Türkiye'ye yaradı! ABD-Çin krizi ticarette Türkiye'ye yaradı!
Çin 'yeniden kullanılabilir roket' geliştirmeye hazırlanıyor Çin 'yeniden kullanılabilir roket' geliştirmeye hazırlanıyor
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi: İran tankerine el konulması nükleer anlaşmanın ihlalidir İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi: İran tankerine el konulması nükleer anlaşmanın ihlalidir
İnsan ticaretinin en büyük mağdurları kadın ve kız çocukları İnsan ticaretinin en büyük mağdurları kadın ve kız çocukları
BM Libya'da çatışmaların artması konusunda uyardı BM Libya'da çatışmaların artması konusunda uyardı
Zirveler diyarı Gilgit-Baltistan Zirveler diyarı Gilgit-Baltistan
Orhan Ak'tan açıklama: Uzatılan bu eli karşılıksız bırakmayacağınıza yürekten inanıyorum Orhan Ak'tan açıklama: Uzatılan bu eli karşılıksız bırakmayacağınıza yürekten inanıyorum
Taze kayısı ihracatındaki artış yüz güldürdü Taze kayısı ihracatındaki artış yüz güldürdü
S-400 yaptırımları ve Türkiye'nin farkındalığı S-400 yaptırımları ve Türkiye'nin farkındalığı
Hagi'den Fatih Terim'e büyük övgü: İmkan verildiği takdirde olamayacağı şampiyonluk yok Hagi'den Fatih Terim'e büyük övgü: İmkan verildiği takdirde olamayacağı şampiyonluk yok
Afrodisyas'ta hedef 300 bin ziyaretçi Afrodisyas'ta hedef 300 bin ziyaretçi
Rusya: Türkiye’yle Suriye’deki hedeflere nokta atışı operasyonları düzenliyoruz Rusya: Türkiye’yle Suriye’deki hedeflere nokta atışı operasyonları düzenliyoruz
Fenerbahçe'nin Audi Cup kadrosu belli oldu Fenerbahçe'nin Audi Cup kadrosu belli oldu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:29:16 | Son Güncelleme: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:33:54

Yerli uçak çeker aracı Rahvan: 60 ton çekiyor

Türk mühendisler tarafından tasarlanan, her türlü iklim şartında görev yapabilen yerli ve milli uçak çeker aracı Rahvan, terörle mücadelenin en etkin unsurlarından biri.

F-16, F-4, CASA, Couger... Uçak veya helikopter, büyük ya da küçük demeden tümünü çekiyor. Rahvan, terörle mücadelenin arka planındaki saklı unsurlarından.

HER TÜRLÜ İKLİM ŞARTINDA GÖREV YAPABİLİYOR

TRT Haber'in haberine göre, uçak çeker aracı Rahvan, Kayseri'deki 2'nci Hava Bakım Fabrikası'nda, tamamı Türk mühendisler tarafından tasarlanıp, Türk işçileri tarafından üretiliyor. Yoğun olarak, terörle mücadele harekatına katılan jetlerin üs içerisinde güvenle hareket ettirilmeleri için kullanılıyor.

Uçakları bakım hangarlarına veya üsteki gerekli noktalara çekiyor. Böylece uçaklar yeni görevlere hazır hale getiriliyor. 17 bin dolara mal olan Rahvan, 4 çarpı 4 çekiş sistemi, 6 yolcu kapasitesi ve yüklü kamera sistemleri ile çekiş görevini başarıyla yerine getiriyor.

Yabancı muadillerine göre de pek çok üstünlük barındırıyor. 

O üstünlüklerden biri yağmurlu ve karlı havalar dahil her türlü iklim şartında görev yapabilmesi. Bir diğer üstünlüğü ise, tasarımı ve güçlü motoru sayesinde 60 ton çekme kapasitesine sahip. Yabancı muadillerinki ise en fazla 45 ton.

AMAÇ YABANCI BAĞIMLILIĞINI SONA ERDİRMEK

2012 yılından bu yana 90 Rahvan üretildi. Hedef 2022 yılına kadar 47 adet daha üretim.

Rahvan uçak çeker aracının yerli olarak üretilmesi, teknolojik ve ekonomik kazanımların yanı sıra, ihtiyaç duyulan zamanlarda yabancı bağımlılığını da sona erdiriyor.

 

CHP'li başkan'ın skandal görüntüleri ortaya çıktı
Sosyal medya üzerinden birbirlerine girdiler
Çatı katından atılan 2,5 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesi veriyor
'Mitroglou'yu oynatacağıma 17 yaşındaki Erencan Yardımcı'yı oynatırım'
ASELSAN deniz altında ilke imza attı
AK Parti'nin doğu illerindeki başarısı HDP'yi rahatsız etti! 'Hizmet suikasti' ifşa edildi
Bir buçuk tonluk dana kurban pazarının ilgi odağı oldu
Fenerbahçe 'Yeni Eljif Elmas'ını buldu
Akdeniz’de Rusya ile enerji ortaklığı!
Türkiye ve ABD arasındaki yol haritası belirlendi!
Volkswagen'in yeni fabrikası hakkında önemli açıklama!
İşte milyonlarca emeklinin beklediği haber! İşte madde madde talepler
Aranan terörist listelerinden 175 milyon TL eksildi
Faiz düştü dolar da düşecek
İşte Kemal Batmaz’ı hücreye götüren o mektup
CHP'den SMS'li işçi kıyımı!
Eski Bakan'dan çok çarpıcı ABD açıklaması: Zarrab'ı Türkiye aleyhine konuşturup...
Utandıran torpil
Asfalt çalışmasının sona erdi
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sıcaklık uyarısı geldi!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ