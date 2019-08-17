Yerli tohum üretiminde rekor artış

İthalatın önlenmesi ve tarımda ihracatın artırılması için atılan adımlar meyvesini veriyor. Türkiye'nin yerli tohum üretimi, bu alanda devlet eliyle yürütülen çalışmalar ve özel sektörün de devreye girmesiyle büyük ölçüde arttı. 2009 yılında 227 bin 852 ton yerli tohumun üretildiği Türkiye'de, bu rakam geçen yıl, bir milyon 59 bin tona yükseldi. Türkiye’nin 80 ülkeye sertifikalı tohum ihracatı yaptığını belirten Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, “2018'de bu ülkelere, 152 milyon dolar karşılığı 150 bin ton sertifikalı tohum ihracatı yapıldı. Tohum sektörünün 2023 hedefi 1.5 milyon ton sertifikalı tohum üretimi. Bu üretimle yapacağımız 500 milyon dolarlık ihracatla, küresel tohum ticaretinde, dünyada ilk 5 ülke arasına girmek istiyoruz” diye konuştu.