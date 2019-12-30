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30 Aralık 2019 Pazartesi 15:59:56 | Son Güncelleme: 30 Aralık 2019 Pazartesi 16:03:46

Yerli otomobil Türkiye'de bulunan havaalanlarında follow me aracı olarak kullanılacak

Türkiye'nin yerli otomobiline karşı büyük ilgi devam ediyor. Dev firmaların üretime başlamasının ardından kullanacağını açıkladığı ilk yerli arabayı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)de tüm havalimanlarında Follow me aracı olarak kullanacağını açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen tören ile tanıtımını yaptığı Türkiye’nin ilk yerli arabasına yoğun ilgi devam ediyor. Tanıtımının ardından tüm modelleri beğenilen ilk yerli arabayı Devlet Hava Meydanları İşletmesi’de kullanma kararı aldı. 2022 yılında seri üretime geçmesinin ardından havalimanlarında Follow me aracı olarak kullanılacak.

İLK YERLİ ARABA HAVALİMANLARINDA BOY GÖSTERECEK

İHA'da yer alan habere göre, 2022 yılında seri üretime geçecek olan ilk yerli arabayı Devlet Hava Meydanları İşletmesi tüm havalimanlarında Follow me kullanacağını açıkladı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Havalimanlarımızda “#KarbonsuzHavalimanı Projesi” kapsamında 2022 yılından itibaren follow me aracı olarak #TürkiyeninOtomobili #Togg ile gelecek nesillere nefes olmak için sabırsızlanıyoruz!” paylaşımını yaptı.

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