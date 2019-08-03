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03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:58:40 | Son Güncelleme: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:59:52

Yerli ilaç üretimi ekonomiye yüz milyonlarca lira kazandıracak

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yararına faaliyet gösteren vakıflar tarafından kurulan TURKTIPSAN'ın Genel Müdürü Ömer Türk, ağızdan beslenemeyen hastaların kullandığı, bugüne kadar ithal edilen 'Total Parenteral Beslenme Solüsyonu'nu 4 yıllık çalışmanın sonunda ürettiklerini belirterek, 'Bu beslenme solüsyonu için dış ülkelere yıllık yaklaşık 300 milyon lira ödenirken biz bunu dörtte bir fiyatına imal ettik.' dedi.

TSK yararına faaliyet gösteren vakıflar (Mehmetçik Vakfı, Güçlendirme Vakfı, Elele Vakfı, Dayanışma Vakfı, Eğitim Vakfı) tarafından kurulan TURKTIPSAN, bugüne kadar yurt dışından alınan, yüksek katma değere sahip birçok serum ve tıbbi malzemeyi, yerli ve milli imkanlarla üreterek ülke ekonomisine yüz milyonlarca liralık katkı sağladı.

TURKTIPSAN Genel Müdürü Ömer Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2007'de parenteral solüsyon (serum) üreticisi olarak faaliyetlerine başladıklarını belirterek, bugün yurt içindeki kamu, özel ve üniversite hastaneleri ile diyaliz merkezlerinin serum ihtiyacının üçte birini karşıladıklarını söyledi.

Zamanla ürettikleri ürün çeşitliliğini artırdıklarını anlatan Türk, "TURKTIPSAN olarak şu anda 136 formda parenteral solüsyon üretimi yapıyoruz. Yıllık parenteral solüsyon üretim kapasitemiz 113 milyon, günlük kapasitemiz ise 350 bin. Ayrıca, önceki yıllarda ithal edilen çeşitli tıbbi medikal malzemeleri kendi tesislerimizde üretiyoruz. Günlük tıbbi medikal malzeme üretim kapasitemiz de 190 bin." diye konuştu.

Türk, yurt dışından alınan tıbbi medikal malzemelerin fiyatlarının oldukça yüksek olduğuna dikkati çekerek, "Maliyetlerimizi düşürmek için yaptığımız çalışmalar kapsamında, üretimin alt bileşeni olarak kullanılan birçok malzemeyi de kendimiz üretmeye başladık. Bunları yurt dışından aldığımız fiyattan çok daha ucuza imal ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ÜLKE EKONOMİSİNE 300 MİLYON LİRALIK KATKI

Sağlık Bakanlığının "İlaçta Yerelleşme Projesi" kapsamında, bugüne kadar yurt dışından alınan "Total Parenteral Beslenme Solüsyonu"nun (TPN) üretimini de yerli ve milli imkanlarla yaptıklarını kaydeden Türk, şöyle konuştu:

"Ürettiğimiz parenteral solüsyonların en önemlileri arasında 2015 yılında Ar-Ge çalışmalarına başladığımız TPN bulunuyor. Bugüne kadar Türkiye'de üretimi olmayan ve tamamı yurt dışından tedarik edilen TPN'yi, Gazi Üniversitesi iş birliği ve TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları (TEYDEP) desteğiyle 4 yıllık çalışmanın sonunda üreterek ülkemizin istifadesine sunduk. TPN, yatarak tedavi gören ve ağız yoluyla beslenemeyen veya beslenme yetersizliği olan hastaların damar yoluyla beslenmesi amacıyla kullanılıyor. Kanser hastaları, yoğun bakım altındakiler, cerrahi operasyon geçirenler ve benzeri hastalar için TPN kullanılıyor. İthal edilen bu beslenme solüsyonu için dış ülkelerdeki firmalara yıllık yaklaşık 300 milyon lira ödenirken, biz bunu dörtte bir fiyatına imal ettik"

"AR-GE ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYORUZ"

Türk, gelecek yıllarda ürün çeşitliliğini artırmayı amaçladıklarını belirterek, "Ar-Ge merkezimizdeki 15 kişilik ekibimizle çalışmalarımıza yoğun şekilde devam ediyoruz. Şu an 17 proje üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Ar-Ge projeleri sonucunda hem yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz ürün çeşitliliğimizi artırmayı hem de daha fazla kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

İlaç üretiminde kullanılan ham madde ve malzemelerin yurt içinde üretilmesinin önemine işaret eden Türk, bu malzemelerin yurt içinde üretilmesinin hem ülke ekonomisine katkı hem de daha az maliyetle üretim imkanı sağlayacağını vurguladı.

(AA)

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