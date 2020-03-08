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08 Mart 2020 Pazar 07:38:46 | Son Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 07:39:45

Yerli drone savar üreticisi Türkiye'de kaldı

Ekba Holding, yabancı yatırımcıların gündeminde olan Türkiye'nin ilk elektromanyetik drone savar sistemlerini üreten Harp Arge AŞ'yi satın aldı.

Gelişen drone tehditlerine karşı Türkiye'nin ilk elektromanyetik drone savar sistemlerini üreten Harp Arge AŞ, Ekba Holding bünyesine katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirdiği projelerle adını duyuran Harp Arge AŞ, geçen sürede çeşitli ülkelerin silahlı kuvvetlerine ihracatlar gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı kataloğuna da giren şirket, yurt dışındaki yatırımcıların ilgisini çekti.

Harp Arge AŞ, drone savar sistemlerindeki başarısıyla Hollandalı teknoloji şirketlerinin takibine girdi. Türk savunma sanayisinde çalışan mühendislere yaptığı tekliflerle dikkati çeken Hollanda'nın, Harp Arge AŞ'yi kamuoyuna lanse edilmemiş yeni savunma projeleri için satın almak istediği gündeme gelmişti.

Ekba Holding, Harp Arge'nin bilgi birikimi ve yürütmüş olduğu Ar-Ge çalışmalarının yurt dışına çıkışını engellemek için şirketi satın aldı ve savunma sanayisinde faaliyet gösteren firmalarının arasına dahil etti.

Ekba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu, satın almaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "İlklerin öncüsü olmuş, Ar-Ge çalışmalarıyla bilgi kaynağı haline gelmiş, geleceğin savaş konseptleriyle ilgili çalışan böylesine değerli bir şirket, yabancıların eline geçmesinin önlenmesi, yatırımlarla yeni çalışmalarına ülkemize kazandırması amacıyla holdingimiz bünyesinde bulunan Cemd Savunma AŞ tarafından tüm hakları ve çalışmaları ile birlikte satın alınmıştır." dedi.

Cemd Savunma AŞ'nin sektördeki gücünü de arkasına alan Harp Arge AŞ'nin bundan sonra hızla başta Türk güvenlik güçlerinin ihtiyaçları olmak üzere yenilikçi teknolojileri esas alan ürünler geliştirmeye devam edeceği kaydedildi.

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