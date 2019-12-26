Yerini ayır %50 öde

Erken rezervasyonun önemi son yıllarda daha çok anlaşılır oldu. Çünkü rekor üstüne rekor kıran turist sayısı, otel ve paket tur fiyatlarının da hızla yükselmesinde etkili oluyor. Kış döneminde pek akla gelmeyen yaz tatili planının son dakika faturası da bu nedenle yüksek olabiliyor. İşte tam da bu noktada üstelik kar-kış da kapıya dayanmışken, bütçeli tatil seçeneklerini masaya yatırmakta fayda var.

BANKALARLA ORTAK KAMPANYA

2020 yılının erken rezervasyonları şu anda yüzde 30-50 arasında fiyat avantajı sağlıyor. Google’a girip ‘erken rezervasyon’ yazdığınızda çoğu kişinin gözünden kaçan da yüksek indirimleri bulmanız çok kolay. Bir 2 ay sonra bu indirimleri bulamazsınız. Birçok otel, erken rezervasyon indirimlerinin yanında bankalarla yaptığı anlaşmayla kredi kartlarına ekstra avantaj sunuyor. Üstelik 12 taksit imkanı da var.

ÜÇ GÜN KALA CAYMA HAKKIN VAR

“Yaz tatili için daha 8-9 ay var, ani bir iş çıkabilir. Bu durumda param yanar mı, iade alabilir miyim” tarzında soruların aklınıza gelmesi normal. Ancak turizm sektörü son dönemde birçok mağduriyetin önüne geçecek uygulamayı devreye aldı. Ayrıca Tüketici Kanunu da vatandaşı koruyor. Yasaya göre; tüketicilerin paket tur sözleşmesini, 30 gün öncesine kadar feshetme hakkı bulunuyor. Diğer bir alternatif ise ‘iptal sigortası’ (seyahat güvence paketi).

50 LİRAYA 5 BİN TL KORUMA

Bu da genellikle tatil paketinizin fiyatının yüzde biri kadar oluyor. Örneğin; 50 liralık sigortayla 5 bin liralık bir otel rezervasyonunu, tatilinize 3 gün kala, ulaşım bedeli hariç, kesintisiz iptal ettirebilirsiniz ya da tatil planını değiştirebilirsiniz.Cayma konusunda mağdur olmamak için seyahat acentesi veya turizm tesisinin Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyesi olup olmadığına mutlaka bakın.

FARK İADE GARANTİSİNE DİKKAT

Erken rezervasyon yaptıracağınız otellerde ‘fiyat farkı iade garantisi’ olup olmadığına mutlaka bakın. Bu ne demek? Eğer otel, ilerleyen günlerde aynı odayı şu anki rezervasyon fiyatının altında bir fiyatla satmaya başlarsa tur şirketi veya acente bu aradaki farkı ödemeyi garanti ediyor. Fark iade garantisi, aynı oda tipi, aynı kişi sayısı, aynı pansiyon tipi ve aynı tarihli konaklama için geçerli oluyor.

TEK TIKLA FİYAT KARŞILAŞTIRMA

Otel fiyatları, doluluk oranına göre ve rezervasyon yapılan tarihe göre değişiyor. Mutlaka fiyat karşılaştırması yapın. ‘etstur. com, ‘jollytur.com’, ‘trivago. com.tr’, ‘tripadvisor.com.tr’, ‘enuygun.com’, ‘momondo. com.tr’, ‘tatilsepeti.com’, ‘wego.com.tr’, ‘hotelscanner. com.tr’, ‘tatilbudur.com’, ‘ucuzabilet.com’, ‘otelpuan. com’ gibi platformlar size yardımcı olacaktır.

ÇOCUK YAŞ SINIRINA BAKIN

Erken rezervasyonda bazı ayrıntılara dikkat etmek önemli. Bunlardan biri de çocuk indirimi. Bazı oteller 7 yaşa kadar ücret almazken, bazıları 12 yaşa kadar muafiyet tanıyabiliyor. Bu ayrıma dikkat edenler daha ekonomik tatil yapabilir. Otelin konumu kadar müşterilerinden aldığı puanları ve otel hakkında yazılan yorumları da okumanız, seçimde size yardımcı olacaktır.

2.184 LİRA CEPTE KALSIN

Örneğin; Antalya Belek’te 3-8 Temmuz arasında 5 gece 6 gün tatil planı yapan tek çocuklu (12 yaş altı) bir aile, bu dönem yüzde 30 indirimle rezervasyon yaptırabiliyor. Bu durumda ailenin cebinden çıkan para 7 bin 280 lira yerine 5 bin 096 lira oluyor. Yani indirim 2 bin 184 lira. 5 bin 096 lirayı da 12 taksitte her ay 424 lira olarak ödemek mümkün. Yine aynı aile 7-12 Ağustos arası Belek’te başka bir otelde tatil yapmak isterse 8 bin 400 lira yerine yüzde 44 indirimle 4 bin 704 liraya her şey dahil tatil yapabilir.