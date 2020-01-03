Yeni Zigana Tüneli'nin yüzde 65'i tamamlandı! Avrupa'nın en uzunu olacak

  • Bist 100
    114193
  • Dolar
    5,9782
  • Euro
    6,6681
  • Altın
    297,2980
İstanbul
2 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İran Devrim Muhafızları Sözcüsü, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu İran Devrim Muhafızları Sözcüsü, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
İDO, yarıyıl tatilinde 89 ek seferle hizmet verecek İDO, yarıyıl tatilinde 89 ek seferle hizmet verecek
Türkiye'de geçen yıl 290,4 milyar kilovatsaat elektrik tüketildi Türkiye'de geçen yıl 290,4 milyar kilovatsaat elektrik tüketildi
Mimar Sinan'ın 'ustalık eseri' Selimiye geçen yıl 3 milyon kişiyi ağırladı Mimar Sinan'ın 'ustalık eseri' Selimiye geçen yıl 3 milyon kişiyi ağırladı
İdlib'den 44 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti İdlib'den 44 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti
Sekidika'da TFF yöneticisi Fenerbahçe için araya girdi! Sekidika'da TFF yöneticisi Fenerbahçe için araya girdi!
Kahramanlığın adı Fethi Sekin! 3. yılında rahmetle yad ediliyor Kahramanlığın adı Fethi Sekin! 3. yılında rahmetle yad ediliyor
Malatyaspor Beşiktaş'tan Oğuzhan'ı istiyor Malatyaspor Beşiktaş'tan Oğuzhan'ı istiyor
Koza-İpek davasında sona gelindi Koza-İpek davasında sona gelindi
Terörist yakınlarını işe alıp, dağa malzeme göndermişler Terörist yakınlarını işe alıp, dağa malzeme göndermişler
Beşiktaş'a Meksika'dan golcü geliyor! İletişime geçildi... Beşiktaş'a Meksika'dan golcü geliyor! İletişime geçildi...
Galatasaray yönetimi Arda Turan transferine karşı çıkıyor Galatasaray yönetimi Arda Turan transferine karşı çıkıyor
Galatasaray, Manuel da Costa ile prensip anlaşmasına vardı Galatasaray, Manuel da Costa ile prensip anlaşmasına vardı
Çağlar Söyüncü için Leicester'a 45 milyon Euro'luk teklif Çağlar Söyüncü için Leicester'a 45 milyon Euro'luk teklif
Galatasaray'a şok haber Belhanda'dan geldi Galatasaray'a şok haber Belhanda'dan geldi
Fenerbahçe ve Beşiktaş Moting transferinde karşı karşıya Fenerbahçe ve Beşiktaş Moting transferinde karşı karşıya
Cimbom için Romanya'dan Vlad Dragomir iddiası Cimbom için Romanya'dan Vlad Dragomir iddiası
MİT'ten PKK'ya nokta vuruşu! Öcalan'ın dayısının oğlu PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu kırmızı kategoride aranan Metin Arslan öldürüldü MİT'ten PKK'ya nokta vuruşu! Öcalan'ın dayısının oğlu PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu kırmızı kategoride aranan Metin Arslan öldürüldü
ABD'den vatandaşlarına acil çağrı: Hemen Irak'ı terk edin ABD'den vatandaşlarına acil çağrı: Hemen Irak'ı terk edin
MHK Başkanı Zekeriya Alp'in 'Zorlu Buluşması' pişmanlığı MHK Başkanı Zekeriya Alp'in 'Zorlu Buluşması' pişmanlığı
Trablus'ta sivil havalimanına düzenlenen roket saldırıları nedeniyle uçuşlar durduruldu Trablus'ta sivil havalimanına düzenlenen roket saldırıları nedeniyle uçuşlar durduruldu
Trabzonspor Bulgar yıldız Nedelev ile prensip anlaşmasına vardı Trabzonspor Bulgar yıldız Nedelev ile prensip anlaşmasına vardı
Kasım Süleymani'nin öldürülmesine Çin ve Rusya'dan tepki geldi: İtidal çağrısında bulunuyoruz Kasım Süleymani'nin öldürülmesine Çin ve Rusya'dan tepki geldi: İtidal çağrısında bulunuyoruz
Galatasaray'dan savunmaya Diego Godin bombası Galatasaray'dan savunmaya Diego Godin bombası

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Ocak 2020 Cuma 10:33:25 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 10:37:06

Yeni Zigana Tüneli'nin yüzde 65'i tamamlandı! Avrupa'nın en uzunu olacak

Avrupa'nın en uzunu dünyanın ise ikinci en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak olan Yeni Zigana Tüneli'nin gelecek yıl tamamlanması bekleniyor. Tüne inşaatının yüzde 65'i bitti.

Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Ortadoğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise 14.5 kilometreyle en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak Yeni Zigana Tüneli'nin inşaatı devam ediyor. Yüzde 65´i biten tünel inşaatının, gelecek yıl tamamlanması hedefleniyor.

Trabzon- Gümüşhane karayolu üzerinde yapılan ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından 17 Mart 2017'de temeli atılan Yeni Zigana Tüneli'nde delme çalışmaları, çift yönlü sürdürülüyor. Projeyle Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyü mevkisiyle Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başarköy köyü arasında, her biri 14.5 kilometre ve toplam 29 kilometre uzunluğunda çift tünel inşa ediliyor. Yeni Zigana Tüneli ile Başarköy Vadisi'nden 1015 metre kotundan girilip, 1264 metre kotuna yüzde 3,30 eğimle tırmanılacak. Yüzde 0.85 eğimle de inilerek, Köstere Vadisi'nden 1212 metre kotundan çıkacak tünelle Zigana Dağı geçilecek.

ULAŞIMI 40 DAKİKA KISALTACAK

Mevcut Zigana Tüneli, yaklaşık 1800 metre kotlarından geçerken, Yeni Zigana Tüneli'ne ise yaklaşık 800 metre daha düşük kottan girilerek, Zigana Dağı geçilmiş olacak. Tünel, Gümüşhane ile Trabzon arasındaki ulaşımı 40 dakika kısaltacak. 2020 yılında tamamlanması planlanan tünel, 1 milyar liraya mal olacak. Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahtaki Zigana, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak. Dünyanın en büyük karayolu tünelinin ise 18,2 kilometre uzunluğuyla Çin'de bulunan 'Zhongnanshar' adlı, çift tüplü tünel olduğu belirtildi.

Proje kapsamında ayrıca, Türkiye´de ilk defa karayolu tünellerinde uygulanacak havalandırma sistemlerinin bir parçası olan 3 noktada 6 adet havalandırma şaft yapı çalışmaları da eş zamanlı olarak ilerliyor.

18.5 KİLOMETRE KAZI DESTEKLEME ÇALIŞMASI 

Yeni Zigana Tüneli'nde inşaat çalışmaları sürerken, yüzde 65 oranında kazı-destekleme imalatı, yüzde 42 oranında ise kaplama betonu imalatının tamamlandığı belirtildi. Çift tüp olarak 14.5 kilometre uzunluğundaki yeni Zigana Tüneli'nde Gümüşhane ve Trabzon tarafı olmak üzere toplam 18.50 kilometre kazı-destekleme çalışması yapılırken, 12.16 kilometre uzunluğunda da kaplama beton imalatı yapıldı.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ