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31 Aralık 2019 Salı 16:01:49 | Son Güncelleme: 31 Aralık 2019 Salı 16:02:42

Yeni yılı dışarıda karşılamak cep yakıyor

Evde yeni yıl eğlencesi yaklaşık 400 TL'ye mal olurken, geceyi dışarıdaki bir mekanda geçirmek isteyenlerin ortalama 1000 TL'yi gözden çıkarması gerekiyor.

Yeni yıla sayılı saatler kala, hala programını yapmamış olan tüketicilerin alternatif arayışları sürüyor. Evde yeni yıl eğlencesi yaklaşık 400 TL'ye mal olurken, geceyi dışarıdaki bir mekanda geçirmek isteyenlerin birkaç saatliğine ortalama 1000 TL'yi gözden çıkarması gerekiyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, ekonomik koşullarda geceyi geçirmek isteyenler için şirketler, hazırladıkları promosyon ve sepetlerle tüketiciye farklı fiyat ve ürün gamından oluşan seçenekler sunuyor.

Yeni yıl için hazırlanan sepet fiyatları içeriklerine göre farklılık gösterirken, yeni senenin ilk gününü evinde karşılamak isteyenler için televizyondaki eğlence programları akşamın vazgeçilmezi olacak.

Televizyon keyfine eşlik edecek, içinde kuru yemiş, gazlı içecek, çikolata, kahve gibi ürünlerin bulunduğu sepetler, market raflarında ortalama 100 TL civarında fiyatlarla yerini alırken, sepete dahil olan her ürün fiyatları yukarı çekiyor.

Dört kişilik bir ailenin evde yemek-atıştırmalık-oyun gibi temel aktiviteleri içeren bir gece geçirmesi ortalama 300-400 TL'ye malolurken, geceyi dışarıda geçirmek isteyenler için sunulan eğlence alternatifleri ise cep yakıyor.

Mekan ve sanatçı tercihi fiyatlarda etkili

Yeni yılı sokakta, en uygun maliyetle karşılamak isteyenlerin seçiminde, belediyelerin sokak kutlamaları öne çıkarken, Taksim, Beşiktaş, Şişli, Kadıköy gibi merkezlerde halkın bir araya gelerek geri sayıma katılması bekleniyor.

Yılbaşı gecesi için tüketicilere farklı konseptler hazırlayan işletmelerin fiyatları ise, eğlencenin içeriği, yeme-içme alternatifleri, canlı müzik gibi seçeneklere göre değişiyor.

Geceyi canlı müzik, yılbaşı partisi gibi konseptlerle geçirmek isteyen tüketicilerin kişi başı 250-500 arasında bir rakamı gözden çıkarması gerekirken, bu rakam mekan ve sanatçıya göre kişi başı 1000 TL ve üstüne çıkabiliyor.

Teknede parti 300 TL'den başlıyor

İstanbullular için Boğaz turu seçenekleri de bulunuyor. Teknede yılbaşı partisine katılmak isteyen tüketiciler için şirketler, yemekli-içecekli, masalı-aperatifli gibi seçenekler sunarken, burada da fiyatlar kişi başı 300-500 TL arasında değişiyor.

Konaklamalı yılbaşı eğlencesi sunan otellerin fiyatları ise konsepte göre kişi başı 500 TL'den başlarken, tercih edilen konaklamanın içeriğine göre de fiyatlar değişkenlik gösteriyor. 

(AA)

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